Az antiszemita Jobbik-elnök cionista bérencnek nevezte Orbán Viktort

Újabb megdöbbentő tények cáfolják a Jobbik évek óta hangoztatott úgynevezett néppártosodásának, illetve konzervatív fordulatának hitelességét. A lapunk birtokába került belső levelezésük ugyanis változatlanul a régi idők otromba antiszemitizmusát mutatja. Az e-mail-váltás 2020. január 9-én, Gyöngyösi Márton, európai parlamenti képviselő, jelenlegi pártelnök, akkor elnökhelyettes, illetve Stummer János akkori Jobbik-alelnök, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke között zajlott. A Jobbik vezérkara azt vitatta meg, hogy milyen álláspontot alakítsanak ki „az iráni helyzettel kapcsolatban” megfogalmazott közleményükben. Az aktualitást az adta, hogy az Egyesült Államok likvidálta az iráni kémfőnököt, a terrortámadásokért felelős Kászim Szulejmánit.

Gyöngyösi Márton a készülő közlemény szövegéhez fűzött észrevételei egyikeként szó szerint a következőket írta Stummernek: Orbán provokációnak is beillő megjegyzését nem akartam közvetlenül kommentelni, inkább indirekt módon, az USA lépésének kritikáján és elítélésén keresztül. Legszívesebben azt írtam volna, hogy egy cionista bérenc, a lubovicsi szekta foglya, de ebből nem biztos, hogy jól ki lehet jönni.A Jobbik jelenlegi elnöke tehát a párt belső levelezésében ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKÖT OLYAN SÉRTŐNEK SZÁNT MEGJEGYZÉSEKKEL ILLETTE, AMELYEKET CSAK A SZÉLSŐSÉGES ANTISZEMITA, ZSIDÓGYŰLÖLŐ KÖRÖKBEN SZOKÁS HANGOZTATNI.(Gyöngyösi minden bizonnyal a Chábád Lubavics ortodox zsidó mozgalomra utalva emlegetett szektát.)

Fontos ismételten rögzíteni, hogy ezt a botrányos mondatot azok után írta le Gyöngyösi, hogy számtalanszor nyilatkoztak arról, hogy ők már nem antiszemiták, arra hivatkozva, hogy már megváltozott az álláspontjuk. A 2020. januári elektronikus levélből idézett mondat azonban romba dönti a Jobbik vezetőinek, legfőképp a párt elnökének a szavahihetőségét, amikor az antiszemitizmus elítéléséről beszél.

Gyöngyösi megrögzött antiszemita

Bármit is magyarázkodott azóta Gyöngyösi Márton, a fentiekből az derül ki, hogy nem csupán egy átgondolatlan, rosszul sikerült felszólalás volt, hanem az antiszemita meggyőződéséből fakadó politikai programpontnak tekinthető, amikor 2012-ben a magyar parlamentben a zsidó képviselők listázását követelte.

Azt mondta, ideje lenne listát készíteni arról, hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.

Ezt követően is több alkalommal tett kifejezetten zsidógyűlölő, antiszemita kijelentéseket Gyöngyösi Márton. Az egyik ilyen eset néhány éve történt a Jobbik lakossági fórumán, ahol a jelenlegi pártelnök arról beszélt, hogy minden izraeli állampolgár nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Szó szerint ezt mondta: Tehát ez az Izrael, és ennek az Izraelnek minden egyes állampolgára – meggyőződésem szerint – járjon bárhol a világon, nem csak Magyarországon, ab ovo, tehát már ránézésre és messziről, és anélkül, hogy tudnám, hogy kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat. Gyöngyösi tehát kifejezetten rasszista alapon, ránézésre ítélt el egy egész nemzeti közösséget, annak minden tagját, válogatás nélkül.

Egy másik, 2013-as lakossági fórumon Gyöngyösi odáig ment, hogy a holokauszt áldozatain gúnyolódott.

Pressmannek nincs baja az antiszemita Gyöngyösivel

Mindezek után még érthetetlenebb az Egyesült Államok budapesti nagykövetének gesztusa, ugyanis David Pressman tavaly áprilisban a zsidó húsvét, a pészah ünnepén rendezett széderesti vacsorára meghívta Gyöngyösit a nagykövetség épületébe. A Magyar Nemzet kérdésére az amerikai nagykövet úgy reagált: Gyöngyösi azért kapott meghívást a nagykövetségen tartott széderestre korábbi antiszemita kijelentéseinek ellenére, mivel fontos számukra a különböző véleményen lévő és beállítottságú magyarokkal folytatott párbeszéd, még azokkal is, akikkel nem értenek egyet.

Szélsőséges Jobbik

A pártelnök mellett több meghatározó, ismert jobbikos is sokat tett azért az elmúlt években, hogy a Jobbik megmaradjon szélsőséges, antiszemita pártnak. Emlékezetes, hogy Bíró László, a baloldali koalíció által 2020-ban, a tiszaújvárosi időközi választáson támogatott jobbikos jelölt a közösségi médiában korábban tett kijelentéseivel „tetűcsúszdás” zsidó turistákról és „zsidóuzsora banktőkéről” értekezett, a fővárosra „Judapestként” hivatkozott.

Alaposan felborzolta a kedélyeket Kulcsár Gergely hírhedtté vált köpködése is. A Jobbik korábbi parlamenti képviselője azzal kérkedett, hogy a pesti Duna-parton kivégzett zsidó mártíroknak emlékül szolgáló cipőkbe köpött, erről pedig belső levélben tájékoztatta párttársait, és őket is erre biztatta. Egy másik, jobbikos képviselőtársainak szánt írásában „biboldó-bérenc” frakciókról és „kamukausztról” értekezett, de olyan e-mailt is küldött, amelyben náci horogkeresztmintával kívánt boldog új évet.

Szinte pontosan két évvel ezelőtt robbant Z. Kárpát Dániel botránya. Amíg olyan náci karlendítést végző, és antiszemita kijelentéseket tevő politikusok, mint Z. Kárpát vannak a pártban, addig a Jobbikban jelen van az antiszemita gondolkodás – írta 2022 márciusában az amerikai Jewish Voice nevű újság. A „Régi Jobbik, új palackban” című írásba egy karlendítős felvételt is a beágyaztak a politikusról.