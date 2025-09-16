RETRO RÁDIÓ

Lakást ígérget a barátoknak és abszurd ígéretekkel haknizik az álfüggetlen józsefvárosi jelölt Oláh József

Szánalmasan komolytalan kampány zajlik a nyolcadik kerületben: marihuánaszagú jelöltbemutató, hot-dogos balhé, kamu lakásosztás és önkorményzati poziciók ígérgetése. Józsefvárosban időközi választások lesznek.

2025.09.16.
Józsefvárosban szeptember 21-én arról dönt a lakosság, hogy ki képviselje a rendkívüli körülmények között, főként lerobbant bérházakban lakó, például a Diószegi, Illés vagy Korányi utcában élő embereket. A botrányos ügyekről hírhedtté vált jelöltek Pikó András polgármester támogatását élvezik, miközben a választási csalás gyanúja is felmerül.

Józsefváros
Józsefváros 9. választó körzetében időközi választás lesz Fotó: Metropol


 A baloldali városvezetés már a rajtnál is komolytalanra vette a figurát. Pikó András polgármester egy olyan jelöltbemutató rendezvényen mutatta be szövetségesét, a kétfarkú kutyapárti Balázs Andrást, ahol a beszámolók szerint tömény marihuána szag terjengett.

Balázs András itt mondta el „velős” gondolatait, többek között azt, hogy szerinte „sok a kuka az utcákon”. Az est fénypontja végül nem ez volt, hanem az, amikor egy férfi egyszerűen rávetette magát a hot-dogos standra, balhé kerekedett belőle.

A választók előtt azóta felbukkant Oláh József is, aki függetlenként mutatkozik be, ám közben Pikóval fotózkodik és fűt-fát ígérget. Hol arról beszél, hogy ő „olyan bika, akihez jó simulni”, hol arról, hogy a kerület nagyhatalmú embere lesz.

Legutóbbi kampányfogása azonban végképp nevetség tárgyává tette: egy videóban azt ígérte, lakásokat osztogatna barátainak és ismerőseinek. Csakhogy a felvételen olyan romos, bontásra ítélt ház lakásait mutogatta, amelyeket az önkormányzat kiüríteni készül.

Oláh emellett azzal is kérkedik, hogy már megállapodott Sátly Balázs alpolgármesterrel: azt híreszteli, hogy különböző önkormányzati pozíciókat ígértek neki az indulásért cserébe.

Állítása szerint polgárőr-főnöknek szánják, ahonnan pénzt remél. Dicsekvése szerint a rendezvényekért is ő felel majd, és azt hirdeti, hogy ha nem ír alá vagy nem pecsétel, akkor „senkinek nem lesz se koncertje, se sátra” a kerületben.

Sőt, a Hír8extra szerint Oláh  maga mondta el, hogy 1,5 millió forintot kapott az egyik önkormányzati cégtől, ebből félmilliót a saját kampányára költött.

Ha mindezeket komolyan vesszük, akkor a helyzet túlmutat a bohózaton. A Pikóhoz kötődő „álfüggetlen” jelölt nyilatkozatai és a kiszivárgott információk alapján felmerül a választási csalás gyanúja: ha önkormányzati pozíciókkal, ígéretekkel próbálják befolyásolni az indulást és a szavazatokat, az súlyos ügy.

Lapunk természetesen megkereste Pikó András polgármestert és Sátly Balázs alpolgármestert is, hogy reagáljanak a vádakra és az Oláh József által terjesztett állításokra. Cikkünk megjelenéséig azonban egyikük sem válaszolt a kérdéseinkre.


 

 


 

 


 

 

