Mindeközben Józsefvárosban: saját barátainak utalná ki a lebontásra váró lakásokat Oláh József

Az időközi választási hajrában sokféle ígéretet lehet hallani. Míg Pikó András polgármester halogatja a lakhatási problémák megoldását, Józsefváros "független" jelöltje olyan lakásokat utalna ki barátainak, amelyeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fog birtokba venni.
Célegyenesben van az időközi választás Józsefvárosban. Miközben Kozma Lajos fideszes képviselőjelölt Budapest tisztaságáért küzd, Pikó András polgármester riogatja és egy sosem megvalósuló bérlakási programmal hitegeti a lakosokat. Mindeközben egy magát függetlennek kikiáltó jelölt, Oláh József kilátásba helyezte, hogy a Diószegi Sámuel utca 18. megüresedett, elfalazott és elbirtoklásra váró lakásaiba saját barátait költöztetné. Vajon tényleg független Oláh József? Tényleg olyan jól ismeri a kerületet?
Komoly változásokat hozhat a szeptember 21-i időközi választás Józsefvárosban. Kozma Lajos a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje a rendpártiságot hozná vissza, felszámolná a drogproblémát és megoldásokat keresne a lakhatási problémákra. Az időközi választáson független jelöltként indul Simon György, valamint Dr. Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje is indul. A jelöltek között van azonban Oláh József is, aki egészen sajátos elképzeléssel állt a követői elé.
A képviselőjelölt a Facebook-oldalán közzétett videójában alapos terepszemlét végez a lakóterületen, ahol bemutatja, milyen állapotban vannak a nemrég kiköltöztetett Diószegi Utca 18. lakásai. Mint Józsefváros avatott lakosa, Oláh József nem tudja, hogy a Diószegi utcában a romos házakat, köztük a 18-as szám alatt lévő lakásokat is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fogja birtokba venni.
Megválasztásom napjától megígérem minden kedves lakosnak, hogy ezek a lakások nem lesznek üresek, mert én ezt nem fogom engedni és nem fogom hagyni. Rengeteg gyerekkori barátom, ismerőseim, kollégáim ezzel küszködnek a mindennapok élhetőségével, hogy albérletet kell fizetni, miközben látható, hogy rengeteg üres lakás van.
- fogalmaz a videóban Oláh József. A képviselőjelölt tehát ezekbe a romlott állapotú lakásokba költöztetné a barátait, kollégáit.
