Mindeközben Józsefvárosban: saját barátainak utalná ki a lebontásra váró lakásokat Oláh József

Célegyenesben van az időközi választás Józsefvárosban. Miközben Kozma Lajos fideszes képviselőjelölt Budapest tisztaságáért küzd, Pikó András polgármester riogatja és egy sosem megvalósuló bérlakási programmal hitegeti a lakosokat. Mindeközben egy magát függetlennek kikiáltó jelölt, Oláh József kilátásba helyezte, hogy a Diószegi Sámuel utca 18. megüresedett, elfalazott és elbirtoklásra váró lakásaiba saját barátait költöztetné. Vajon tényleg független Oláh József? Tényleg olyan jól ismeri a kerületet?

Józsefváros függetlennek vélt képviselőjelöltje közeli kapcsolatban lehet Pikó András polgármesterrel. Fotó: Oláh József Facebook oldala

Józsefváros független képviselőjelöltje – mit is tervez a kerületben?

Komoly változásokat hozhat a szeptember 21-i időközi választás Józsefvárosban. Kozma Lajos a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje a rendpártiságot hozná vissza, felszámolná a drogproblémát és megoldásokat keresne a lakhatási problémákra. Az időközi választáson független jelöltként indul Simon György, valamint Dr. Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje is indul. A jelöltek között van azonban Oláh József is, aki egészen sajátos elképzeléssel állt a követői elé.

A képviselőjelölt a Facebook-oldalán közzétett videójában alapos terepszemlét végez a lakóterületen, ahol bemutatja, milyen állapotban vannak a nemrég kiköltöztetett Diószegi Utca 18. lakásai. Mint Józsefváros avatott lakosa, Oláh József nem tudja, hogy a Diószegi utcában a romos házakat, köztük a 18-as szám alatt lévő lakásokat is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fogja birtokba venni.

Megválasztásom napjától megígérem minden kedves lakosnak, hogy ezek a lakások nem lesznek üresek, mert én ezt nem fogom engedni és nem fogom hagyni. Rengeteg gyerekkori barátom, ismerőseim, kollégáim ezzel küszködnek a mindennapok élhetőségével, hogy albérletet kell fizetni, miközben látható, hogy rengeteg üres lakás van.

- fogalmaz a videóban Oláh József. A képviselőjelölt tehát ezekbe a romlott állapotú lakásokba költöztetné a barátait, kollégáit.