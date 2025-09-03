Dílercsapatot számoltak fel a Kálvária téren: Kozma Lajos a tiszta Józsefvárosért küzd

Autóból árulták a kábítószert a Kálvária téren. Józsefváros fideszes képviselőjelöltje, Kozma Lajos szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a kerület legnagyobb problémája a drog, amely ellen csak közös összefogással lehet eredményt elérni.
Józsefvárosban a rendőrség és a közterület-felügyelet gyors intézkedésének köszönhetően sikerült fellépni egy dílercsapat ellen, mondja Kozma Lajos, józsefvárosi fideszes képviselőjelölt, akinek a posztjából kiderül, hogy ő riasztotta a hatóságokat.
Reggel felhívtam a figyelmet a Kálvária téri dílercsapatra, akik autóból árulták a kábítószert, a hatóságok pedig gyorsan intézkedtek. Köszönjük szépen a rendőrség és a közterület-felügyelet összehangolt munkáját
– mondta.
A politikus hozzátette: az autó, amiből a kábítószert árusították, régóta ott állt a téren.
Egy külföldi rendszámú autó volt. Sajnos általános jelenség a kerület több pontján, hogy egy-egy parkoló külföldi rendszámú autóból árusítanak. Megállnak egy közterületen, 4-5 ember benne él életvitelszerűen, és abból történik az árusítás
– fejtette ki Kozma.
Elmondása szerint a járművet nemcsak ő, hanem több helyi lakos is jelentette, így közös összefogással sikerült fellépni ellene.
Kozma felháborítónak nevezte, hogy a kerületben több, parkolási díjat nem fizető autó évek óta zavartalanul állhat az utcákon.
Nem értem, hogy ezek az autók általában nem is fizetnek parkolási díjat, mégsem kapnak parkolási bírságot, pedig köztudott a kerületiek körében, mire használják őket
– mondta.
Példaként említette, hogy a Kisfaludy utcában is parkol egy szlovák rendszámú autó, amely hasonló gyanúba keveredett.
A jelölt szerint a helyzet kialakulásához az is hozzájárult, hogy „Pikó megszüntette azt a szabályt, miszerint életvitelszerűen tilos autóban élni. Így a dílerek előtt is nyitott egy kiskaput.
Kozma Lajos hangsúlyozta: a kábítószer elleni küzdelem pártpolitikától független ügy.
Nagyon hálás vagyok a rendőrségnek, és pozitívan beszélek a munkájukról. A drog elleni harc pártpolitikától független kell legyen, és hagyni kell a rendőrséget dolgozni
– mondta.
Szerinte a kerület jövője múlik ezen:
Gyönyörű műemlékek, szép terek és parkok vannak Józsefvárosban, nem szabad, hogy ezeket ne lehessen használni a drogosok miatt. Ez okozza az elvándorlást is a kerületből.
A Kálvária tér drogproblémája nem újkeletű. Amikor a Metropol Szentkirályi Alexandrával, Ferencz Orsolyával és Horváth Lászlóval terepszemlén járt a környéken, rögtön találkoztak egy helyi lakossal.
Két hétbe egyszer látom, hogy jön egy rendőrautó, akkor egy bizonyos fél órára, háromnegyed órára eltűnnek. Ahogy az elmegy, visszajönnek. Nem annyian, többen
– mesélte egy, a téren téren lakó bácsi. Hozzátette: este már nem mer lemenni, és az unokáját sem meri kiengedni a térre.
Ég a tűz, ami felett melegítik a kanalat, egyik lány szúrja be a másikat, jön a díler kis táskával és osztja szét az árut
– fogalmazott döbbenten.
A lakók szerint körülbelül két éve az esti órákban szinte teljesen a dílerek és a fogyasztók uralják a teret.
Kozma Lajos korábban is többször hangsúlyozta: a nyolcadik kerület legnagyobb gondja a kábítószer. Ennek kapcsán drogteszt elvégzésére szólította fel ellenfeleit is.
Én minden erőmmel azon leszek, hogy a drogot kiszorítsuk Józsefvárosból. Ezért kértem a többi jelölttől is, hogy – ahogyan én is elvégeztem – ők is végezzenek el egy drogtesztet. Sajnos ennek csak Simon György tett eleget
– mondta.
A politikus szerint csak „tiszta jelöltek” képviselhetik a kerületet. Mint lapunk korábban megírta, a felhívásnak végül csak ketten tettek eleget: ő maga és Simon György.
A VIII. kerületben élők évek óta tapasztalják a kábítószer pusztító hatását. Az aluljárókban, parkokban, sőt, a lakóházak udvaraiban és lépcsőházaiban is gyakori jelenség, hogy kábítószer hatása alatt álló emberekkel találkozni. Egyre több a földön heverő tű és csomagolóanyag, és a függők sokszor félelemben tartják a környéket.
Kozma Lajos szerint a helyzet megoldása csak a drog elleni határozott fellépéssel lehetséges.
Ez az én legnagyobb küldetésem. Ezért szálltam be a harcba, és ezért kérem a választók bizalmát
– hangsúlyozta.
A jelöltek:
