Dílercsapatot számoltak fel a Kálvária téren: Kozma Lajos a tiszta Józsefvárosért küzd

Józsefvárosban a rendőrség és a közterület-felügyelet gyors intézkedésének köszönhetően sikerült fellépni egy dílercsapat ellen, mondja Kozma Lajos, józsefvárosi fideszes képviselőjelölt, akinek a posztjából kiderül, hogy ő riasztotta a hatóságokat.

Súlyos probléma a drog a kerületben - Fotó: Kozma Lajos

Reggel felhívtam a figyelmet a Kálvária téri dílercsapatra, akik autóból árulták a kábítószert, a hatóságok pedig gyorsan intézkedtek. Köszönjük szépen a rendőrség és a közterület-felügyelet összehangolt munkáját

– mondta.

A politikus hozzátette: az autó, amiből a kábítószert árusították, régóta ott állt a téren.

Egy külföldi rendszámú autó volt. Sajnos általános jelenség a kerület több pontján, hogy egy-egy parkoló külföldi rendszámú autóból árusítanak. Megállnak egy közterületen, 4-5 ember benne él életvitelszerűen, és abból történik az árusítás

– fejtette ki Kozma.

Elmondása szerint a járművet nemcsak ő, hanem több helyi lakos is jelentette, így közös összefogással sikerült fellépni ellene.

Kozma felháborítónak nevezte, hogy a kerületben több, parkolási díjat nem fizető autó évek óta zavartalanul állhat az utcákon.

Nem értem, hogy ezek az autók általában nem is fizetnek parkolási díjat, mégsem kapnak parkolási bírságot, pedig köztudott a kerületiek körében, mire használják őket

– mondta.

Példaként említette, hogy a Kisfaludy utcában is parkol egy szlovák rendszámú autó, amely hasonló gyanúba keveredett.

A jelölt szerint a helyzet kialakulásához az is hozzájárult, hogy „Pikó megszüntette azt a szabályt, miszerint életvitelszerűen tilos autóban élni. Így a dílerek előtt is nyitott egy kiskaput.

Kozma Lajos hangsúlyozta: a kábítószer elleni küzdelem pártpolitikától független ügy.

Nagyon hálás vagyok a rendőrségnek, és pozitívan beszélek a munkájukról. A drog elleni harc pártpolitikától független kell legyen, és hagyni kell a rendőrséget dolgozni

– mondta.

A rendőrség gyorsan intézkedett Fotó: Kozma Lajos

Szerinte a kerület jövője múlik ezen:

Gyönyörű műemlékek, szép terek és parkok vannak Józsefvárosban, nem szabad, hogy ezeket ne lehessen használni a drogosok miatt. Ez okozza az elvándorlást is a kerületből.

A Kálvária tér drogproblémája nem újkeletű. Amikor a Metropol Szentkirályi Alexandrával, Ferencz Orsolyával és Horváth Lászlóval terepszemlén járt a környéken, rögtön találkoztak egy helyi lakossal.

Két hétbe egyszer látom, hogy jön egy rendőrautó, akkor egy bizonyos fél órára, háromnegyed órára eltűnnek. Ahogy az elmegy, visszajönnek. Nem annyian, többen

– mesélte egy, a téren téren lakó bácsi. Hozzátette: este már nem mer lemenni, és az unokáját sem meri kiengedni a térre.

Ég a tűz, ami felett melegítik a kanalat, egyik lány szúrja be a másikat, jön a díler kis táskával és osztja szét az árut

– fogalmazott döbbenten.