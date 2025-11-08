RETRO RÁDIÓ

Most jött: hármas karambol történt a fővárosban, nagy a baj

A helyszínre a mentőket és a rendőröket is riasztották.

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, azt követően, hogy egy autóbusz és két személyautó ütközött össze az I. kerületi Clark Ádám téren, az alagút közelében.

A buszon csak a vezetője utazott, a két autóban összesen hárman tartózkodtak. A fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat is a helyszínre kérték - számol be róla a katasztrófavédelem a honlapján.

 

