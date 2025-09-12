Tragédia Balatonfüreden, két holttestet találtak egy családi házban

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy hajnali 1 óra körül érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a balatonfüredi Régitemető utcában kigyulladt egy családi ház. A száz négyzetméteres épület előszobája égett, illetve a tető egy része és a ház előtti füves terület. Felrobbant két gázpalack is a házban, egy harmadikat szerencsére sikerült kihozniuk a tűzoltóknak, mielőtt az is bajt okozott volna.

Illusztráció

Beomlott az épület tetejének egy része, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit, egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt, sajnos egyikük életét sem lehetett megmenteni.

Nehezítette a tűzoltók munkáját az épületben felhalmozott lomok, illetve a sűrű növényzet, ami kívülről vette körül az ingatlant. Több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén az egységek, a tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.

A házban és a körülötte felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát és nehezítik a menekülést, valamint a tűzoltók munkáját. Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik

– figyelmeztetnek.