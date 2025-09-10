Tűzoltók, mentők lepték el a magyar főutat: durva baleset történt

Rohantak a tűzoltók, miután közvilágítási oszlopnak ütközött egy gépkocsi a 43-as főút 28-as és 29-es kilométerszelvénye között, Kiszombor térségében.

Az ütközés erejétől kidőlt az oszlop, elfoglalva a fél útpályát. A makói hivatásos tűzoltók kiemelték a vezetőt a járműből, amelyet áramtalanítottak is. A balesethez a mentők is kiérkeztek, valamint az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre várják - közölte a katasztrófavédelem.