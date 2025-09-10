Tűzoltók, mentők lepték el a magyar főutat: durva baleset történt

Egy oszlop is kidőlt az ütközéstől.
Rohantak a tűzoltók, miután közvilágítási oszlopnak ütközött egy gépkocsi a 43-as főút 28-as és 29-es kilométerszelvénye között, Kiszombor térségében.
Az ütközés erejétől kidőlt az oszlop, elfoglalva a fél útpályát. A makói hivatásos tűzoltók kiemelték a vezetőt a járműből, amelyet áramtalanítottak is. A balesethez a mentők is kiérkeztek, valamint az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre várják - közölte a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.