Most érkezett: hatalmas baleset történt az M1-esen, kamion alá szorult egy ember

Egy nyerges vontató és egy személyautó karambolozott.
Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél. A megosztott információk szerint a baleset következtében egy ember a kamion alá szorult, őt a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.