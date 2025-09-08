Most érkezett: hatalmas baleset történt az M1-esen, kamion alá szorult egy ember

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél. A megosztott információk szerint a baleset következtében egy ember a kamion alá szorult, őt a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.