Hajnalban történt a tragédia: vonatgázolás rázta meg az utasokat, így változik a közlekedés

Forgalmi változások:

Budapest felé

• A Kiskunfélegyházáról 4:10-kor Budapestre elindult sebesvonat (7029) csak Ceglédig közlekedik.

• A Debrecenből 4:30-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6029) csak Ceglédig közlekedik.

• A Szolnokról 5:55-kor induló Z50-es vonat (2669) megáll Vecsésen is.

• A Nyíregyházáról 5:30-kor Budapestre induló Nyírség IC (IC 609) Ceglédtől a 7:48-kor induló Z50-es vonat (2817) menetrendje szerint közlekedik tovább. A Z50-es vonat mellett 7:48-kor közvetlen mentesítő buszok is indulnak Ceglédről Kőbánya-Kispestre, Ferihegyen megállnak.

• A Lőkösházáról 4:46-kor a Nyugati pályaudvarra elindult sebesvonat (7509) Szolnoktól kerülő útvonalon, az újszászi vonalon közlekedik, nem érinti Ceglédet, Ferihegyet, Kőbánya-Kispestet, Zuglót. A ferihegyi leszállók számára megáll Rákoshegyen, ahonnan pótlóbusz indul Ferihegyre.

• A Nyíregyházáról 4:40-kor elindult Cívis InterRégió (6129) csak Szolnokig közlekedik, onnan a főváros felé utasai a 7:21-kor továbbinduló Nyírség IC-vel (IC 609) utazhatnak, ami Abonyban is megáll.

• A Kecskemétről 6:08-kor Budapestre elindult személyvonat (7049) Monortól az S50-es vonat megállási rendje szerint közlekedik tovább.

Cegléd, Szolnok, Debrecen felé

• A Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.

• A Nyugati pályaudvarról 6:20-kor Debrecenbe induló Cívis InterRégió (6090) csak Ceglédtől közlekedik - várhatóan 20-30 perces késéssel.

• A Nyugati pályaudvarról 8:20-kor Miskolcra induló Tokaj IC (IC 652) csak Ceglédtől közlekedik.

• A Nyugati pályaudvarról 5:50-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400) Ceglédig az 5:55-kor induló Z50-es vonat (2812) menetrendje szerint közlekedik, Ceglédtől várhatóan 30 perces késéssel indul tovább Békéscsaba felé.

• A Nyugati pályaudvarról 6:55-kor Craiovába induló Traianus IC (IC 73) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.

S S50-es vonatok változásai:

• Kimarad a Nyugati pályaudvarról 5:30-kor Monorra és a Monorról 7:06-kor a Nyugati pályaudvarra induló S50-es vonat (2730, 2759)