„Hazudnak nekünk” - hátborzongató dolgokat tárt fel az UFO-nyomkövető

Egyre több kérdést vett fel egy népszerű UFO-nyomkövető alkalmazás, amely az Egyesült Államok partjai mentén több tízezer rejtélyes víz alatti objektumot rögzített. Az Enigma nevű, pártfüggetlen szervezet, amely a világ legnagyobb, kereshető UFO-megfigyelési adatbázisát működteti, a 2022-es indulása óta mintegy 30 ezer észlelést gyűjtött össze.

Az egyik legnépszerűbb UFO-nyomkövető alkalmazás hátborzongató felvételeket rögzített / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az UFO-nyomkövető egyre több esetet regisztrált

Az utóbbi hónapokban azonban a figyelem az ég helyett a tenger mélye felé fordult. 2025 augusztusa óta több mint 9 000 azonosítatlan víz alatti objektumot (USO) jelentettek az amerikai partok közelében. Ezeket a tárgyakat gyakran hihetetlen sebességgel mozgó, irányt hirtelen váltó és „transzmediális”, tehát víz és levegő között szabadon közlekedni képes járműként írják le.

Kent Heckenlively, az Aliens, The Deep State and The Truth című könyv szerzője szerint az amerikai haditengerészet műszerei is észlelnek rendkívül gyorsan mozgó objektumokat a víz alatt.

Vagy valami olyasmiről van szó, amit még nem értünk, vagy a technológiánk szellemeket lát

- mondta az író.

A legtöbb bejelentés Kaliforniából, ahol 389 esett és Floridából, 306 esett érkezett. A jelentések térképen is csoportosulnak, ami aggodalmat keltett a szakértők és a kormányzat körében, mivel a jelenségek akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

Tim Gallaudet nyugalmazott tengernagy szerint a Pentagon által közzétett felvételek olyan technológiát mutatnak, amely veszélyezteti az USA tengeri biztonságát. Szerinte az, hogy az amerikai kormány nem emel „vörös zászlót” ezek miatt, arra utal, hogy nem oszt meg minden információt az úgynevezett „anomális jelenségekről”.

Egy 2019-es haditengerészeti videón egy ismeretlen tárgy látható, amint az USS Omaha közelében repül, majd nyomtalanul a Csendes-óceánba merül. A tanúk szerint az objektumok olyan sebességgel gyorsulnak és váltanak közeg között, amit emberi technológia nem tudna megvalósítani.

Heckenlively szerint az ilyen civil adatgyűjtő kezdeményezések fontosak, mert átláthatóságra kényszeríthetik a kormányt.

Nem biztos, hogy hiszek az idegenekben, de abban biztos vagyok, hogy a kormány hazudik nekünk

- zárta le gondolatait végül - írja a FoxNews.