Orbán Viktor: „Mondjuk el Brüsszelnek: Magyarország nem kér a háborús tervekből!”

Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
háború Orbán Viktor Magyarország Brüsszel

Mint ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor ellátogatott Vácrátótra, ahol egy aláírásgyűjtő helyszínen járt. A miniszterelnök most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán ennek kapcsán.

Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Aláírásgyűjtés. Vácrátóton, házról házra Rétvári Bencével. Mondjuk el Brüsszelnek: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

- írta a Facebook-oldalán közzétett posztjában a kormányfő.

 

