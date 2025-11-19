Orbán Viktor: „Mondjuk el Brüsszelnek: Magyarország nem kér a háborús tervekből!”

Mint ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor ellátogatott Vácrátótra, ahol egy aláírásgyűjtő helyszínen járt. A miniszterelnök most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán ennek kapcsán.

Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Aláírásgyűjtés. Vácrátóton, házról házra Rétvári Bencével. Mondjuk el Brüsszelnek: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

- írta a Facebook-oldalán közzétett posztjában a kormányfő.