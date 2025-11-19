RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

A miniszterelnök egy fontos kéréssel fordult az emberekhez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
aláírásgyűjtés Orbán Viktor Brüsszel háború

Mint az ismert, korábban Orbán Viktor jelentette be, hogy aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Ennek kapcsán a miniszterelnök most egy friss bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy Orbán Viktor ellátogatott az egyik ilyen aláírásgyűjtő helyszínre, Vácrátótra.

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

- írta a poszthoz a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu