Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!
A miniszterelnök egy fontos kéréssel fordult az emberekhez.
Mint az ismert, korábban Orbán Viktor jelentette be, hogy aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.
Ennek kapcsán a miniszterelnök most egy friss bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy Orbán Viktor ellátogatott az egyik ilyen aláírásgyűjtő helyszínre, Vácrátótra.
Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!
- írta a poszthoz a kormányfő.
