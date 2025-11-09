Zöld Budapest vagy zöld szlogen? Hogyan válhat élhetőbbé és tisztábbá a főváros?

Budapesten sokat beszélnek a „zöld átállásról”, de Budapest esetében a szlogenek mögött gyakran hiányoznak a kézzelfogható, összekapcsolt lépések. A kormányzati stratégiák mellett a fővárosban a gyakorlati megvalósítás, különösen a közlekedési stratégia és az energetikai beruházások terén, akadozik, ami gátolja, hogy a város valóban élhetőbb és egészségesebb legyen - derült ki a Városműhely Podcast legújabb epizódjából.

Budapestet nem elég szlogenekben fejleszteni

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, hogy a levegőszennyezés csökkentésének egyik leghatékonyabb módja az utazási igények csökkentése.

Ha úgy szervezzük a várost, hogy a szükséges szolgáltatások, munkahelyek, oktatás közelebb legyenek, kevesebbet kell közlekedni — és ez kevesebb kibocsátást jelent

- állította. Ez hosszú távú cél, különösen egy kétmilliós város esetében, de szerinte törekedni kell rá már ma is.



Kőrösi Koppány három területen látta a budapesti közlekedés terhelését:

zajban,

porban,

és káros gázokban.

A szakemberek elmondták: a zöld rendszámok célja ezek mérséklése, de a jelenlegi szabályozás finomításra szorul: nem igazságos, hogy egy nagy terepjáró hibrid ugyanúgy zöld rendszámot kapjon, mint egy kisebb, teljesen elektromos autó, miközben az előbbi nagyobb helyet foglal és rövidebb elektromos hatótáv után benzint használ.

A beszélgetésben Steiner-Isky Annamária műsorvezető rákérdezett, milyen kedvezmények vagy szabályozási változtatások gyorsítanák a zöld átállást. Wintermantel a zöld rendszámok célzottabb szabályozását szorgalmazta, Koppány óvatosabb a kizárólag napelemes megoldásokkal kapcsolatban: rámutatott, hogy a napenergia önmagában intermittens (csak sütéskor termel), így a hálózat feszültség-fenntartásához és kiegyensúlyozásához többlet intézkedésekre, vagyis tárolásra vagy más kapacitásokra is szükség van.

A beszélgetők felidézték a rendszerváltás utáni nagy változásokat: a szénről gázra való átállás, majd a távfűtés bővítése, amely Wintermantel szerint ma is a leghatékonyabb, környezetkímélőbb megoldások közé tartozik. Kőrösi kiemelte, hogy a fővárosi távfűtés három központból táplál több területet, de sok helyre nem jut el - ezek fejlesztése reális és hatékony cél lehet.