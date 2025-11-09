Zöld Budapest vagy zöld szlogen? Hogyan válhat élhetőbbé és tisztábbá a főváros?
A főváros és a kormányzati szint közötti összehangolás, valamint a konkrét, részletekre lebontott beruházások hiánya hátráltatja a valódi zöld átmenetet. Budapest zöld jövőjéről és a fenntartható városfejlesztés gyakorlati lehetőségeiről beszélgetett a Városműhely legújabb podcast-epizódjában Kőrösi Koppány, Wintermantel Zsolt és Almássy Kornél — a vita középpontjában a közlekedés átalakítása, a távfűtés bővítése és a zöld rendszámok finomhangolása állt.
Budapesten sokat beszélnek a „zöld átállásról”, de Budapest esetében a szlogenek mögött gyakran hiányoznak a kézzelfogható, összekapcsolt lépések. A kormányzati stratégiák mellett a fővárosban a gyakorlati megvalósítás, különösen a közlekedési stratégia és az energetikai beruházások terén, akadozik, ami gátolja, hogy a város valóban élhetőbb és egészségesebb legyen - derült ki a Városműhely Podcast legújabb epizódjából.
Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, hogy a levegőszennyezés csökkentésének egyik leghatékonyabb módja az utazási igények csökkentése.
Ha úgy szervezzük a várost, hogy a szükséges szolgáltatások, munkahelyek, oktatás közelebb legyenek, kevesebbet kell közlekedni — és ez kevesebb kibocsátást jelent
- állította. Ez hosszú távú cél, különösen egy kétmilliós város esetében, de szerinte törekedni kell rá már ma is.
Kőrösi Koppány három területen látta a budapesti közlekedés terhelését:
- zajban,
- porban,
- és káros gázokban.
A szakemberek elmondták: a zöld rendszámok célja ezek mérséklése, de a jelenlegi szabályozás finomításra szorul: nem igazságos, hogy egy nagy terepjáró hibrid ugyanúgy zöld rendszámot kapjon, mint egy kisebb, teljesen elektromos autó, miközben az előbbi nagyobb helyet foglal és rövidebb elektromos hatótáv után benzint használ.
A beszélgetésben Steiner-Isky Annamária műsorvezető rákérdezett, milyen kedvezmények vagy szabályozási változtatások gyorsítanák a zöld átállást. Wintermantel a zöld rendszámok célzottabb szabályozását szorgalmazta, Koppány óvatosabb a kizárólag napelemes megoldásokkal kapcsolatban: rámutatott, hogy a napenergia önmagában intermittens (csak sütéskor termel), így a hálózat feszültség-fenntartásához és kiegyensúlyozásához többlet intézkedésekre, vagyis tárolásra vagy más kapacitásokra is szükség van.
A beszélgetők felidézték a rendszerváltás utáni nagy változásokat: a szénről gázra való átállás, majd a távfűtés bővítése, amely Wintermantel szerint ma is a leghatékonyabb, környezetkímélőbb megoldások közé tartozik. Kőrösi kiemelte, hogy a fővárosi távfűtés három központból táplál több területet, de sok helyre nem jut el - ezek fejlesztése reális és hatékony cél lehet.
Almássy Kornél kritikusan állt a jelenlegi fővárosi aktivitáshoz: szerinte a mostani szakaszban gyakorlatilag nincs olyan nagyléptékű infrastruktúra-fejlesztés, amely korábban megvolt (például csővezetékek fektetése az Erzsébet híd alatt vagy a Városligetben). A szakember kitért a hulladékhasznosító (szelektív égető) lehetőségére is: szerinte a korszerű technológiák nem jelentenek jelentős káros kibocsátást, és a város energiamixében hasznos szerepük lehet.
A beszélgetés egyik visszatérő motívuma az volt, hogy a „klímavészhelyzet” kinyilvánítása önmagában nem elég. Karácsony Gergely pedig ezt csinálja. Wintermantel hangsúlyozta: kellenek olyan programok, amelyek egészen a részletekig lemennek: milyen beruházás, mennyi forrás, milyen időtáv és hogyan mérjük a hatást.
Nem elég beszélni róla, nem elég klímavészhelyzetet hirdetni, hanem konkrét apró részletekig lenyúló programokra lenne szükség.
Kőrösi külön is felhívta a figyelmet a városi szmog egy súlyos aspektusára: a szennyeződés sűrűsége 150 centi alatt nő. Ez különösen veszélyes a kisgyerekekre nézve. Ez élesen rámutat arra, hogy a városi egészségpolitika és a közlekedési és energiaintézkedések nem csak környezetvédelmi kérdések, hanem közegészségügyi prioritások is.
A podcast alapján az alábbi irányok tűnnek célszerűnek Budapest számára:
- Integrált közlekedési tervezés: a városi és a kormányzati célok összehangolása, hogy a fejlesztések ne ütközzenek vagy ismétlődjenek, és a városrészek elérhetősége javuljon.
- Sűrűsödés és funkcionális közelség: várostervezés, amely csökkenti az ingázási igényt.
- Távfűtés és infrastrukturális beruházások: a távhőrendszer bővítése, ahol lehetséges, és új vezeték-projektek újragondolása.
- Célzott ösztönzők: finomhangolt zöld rendszám-politikák és olyan kedvezmények, amelyek valóban a kisebb, hatékonyabb és helytakarékosabb járműveket részesítik előnyben.
- Energiatárolás és hálózati rugalmasság: ha több napelemet telepítünk, párhuzamosan fejleszteni kell az energiatárolást és a hálózat stabilitását.
- Környezeti egészség prioritása: intézkedések, amelyek kifejezetten a gyerekek és érzékeny csoportok védelmét szolgálják.
A podcast egyik legtisztább üzenete az volt: a célok és szlogenek adottak, de Budapestnek most a részletekhez kell nyúlnia — és ezt nem feltétlenül nagy, új koncepciók, hanem jól megtervezett kisebb lépések is elérhetik. A város- és kormányzati tervek összehangolása, a távfűtés-infrastruktúra célzott fejlesztése, valamint a közlekedési ösztönzők finomhangolása együtt adhatják meg a valódi esélyt a zöld, élhető Budapestre.
Ha kíváncsi vagy a teljes beszélgetésre itt nézheted meg:
