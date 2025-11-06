RETRO RÁDIÓ

Nem jár annyi biciklis a Nagykörúton, amennyit állítanak - a bringasztráda terveket hazug adatokra alapozták

A valós adatok jóval alacsonyabb biciklis forgalmat mutatnak, mint amit a BKK közölt, miközben a projekt tovább szűkítené a közúti sávokat. A bringasztráda megépítését a BKK eltúlzott számokra hivatkozva igazolja a BP Műhely szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 05:00
BKK BP Műhely Nagykörúti bringasztráda forgalom

A bringasztráda tervét részletes kritikában kifogásolták a BP Műhely szakértői. A Nagykörúti projekt 4,5 milliárd forintos támogatásból valósulna meg, a Nyugati tér és a Boráros tér között alakítana ki folyamatos kerékpársávot, egy olyan útvonalon, ahol az autósoknak már most is alig maradt hely. 

bringasztráda
A bringasztráda terve Fotó: BKK

A Műhely szakértői szerint a BKK túlbecsüli a kerékpáros forgalmat, amivel megpróbálja igazolni a beruházás szükségességét. A BKK által hivatkozott dokumentumokban napi 3000–5000 kerékpáros áthaladásról beszélnek, míg a valós forgalom ennek kevesebb mint a fele, alig 2100 biciklis és rolleres naponta, az is ideális körülmények között.

Felhívták a figyelmet, ez a különbség nem pusztán statisztikai vita: a forgalmi adatok a projekt indokoltságát és forgalomszervezési döntéseit alapvetően befolyásolják. Ha a tervezett számok valósak, a sávszűkítés racionális lépés a fenntartható városi közlekedés felé. Ha azonban túlzóak, akkor a fejlesztés könnyen válhat politikai gesztussá a valódi igények helyett.

Kihangsúlyozták: a BP Műhely nem a bringasztráda ötletét támadja,  sőt, elismeri a biztonságos, zöld és élhető városi közlekedés fontosságát. Kritikus pontként viszont azt emeli ki, hogy a tervek szerint a Nagykörút több szakaszán csak egyetlen közúti sáv maradna az autósoknak. Ez a Blaha Lujza tér és a Ferenc körút környékén különösen érzékeny forgalmi torlódásokat idézhet elő, miközben a Petőfi híd kapcsolódó hálózati szerepe is sérülhet.

A szakértők nem csak kritizáltak, egy kompromisszumos javaslatot is tettek: a multifunkcionális parkolósáv ne minden szakaszon, hanem csak a forgalmilag kevésbé terhelt részeken valósuljon meg. Ez az elképzelés azonban eddig nem talált nyitott fülekre a BKK-nál,  amely a kritika szerint egyelőre nem hozta nyilvánosságra a pontos forgalmi modelljét.

Mint azt a Metropol már megírta, a Nagykörút jövőjének tervezésébe az ott élőket és az ott dolgozókat sem vonták be, ezért Közös út a Nagykörút néven szerveződött egy csoport, mely tagjai kérik, hogy az ő véleményüket is vegyék figyelembe.

A Közös út a Nagykörút nevű frissen alakult civil csoport szerint az önkormányzat és a városvezetés úgy kezdett a koncepciók kidolgozásába, hogy nem kérdezte meg azokat, akik nap mint nap ott élnek, dolgoznak vagy közlekednek.

Amikor a Karácsony-féle Fővárosi Önkormányzat 2020 nyarán kialakította a biciklisávokat a Nagykörúton, közel 200 parkolóhely szűnt meg. Ez nemcsak az üzleteket és a vásárlókat érintette, hanem a lakókat is. Azóta van, aki a környező kis utcákban áll meg, ahol mindig vadászni kell a helyet, de többen bérletet váltottak egy közeli parkolóházban vagy plázában. Ezzel az a probléma a helyiek szerint, hogy egy nagybevásárlást sem tudnak hazáig vinni, vagy egy alvó gyereket kivenni a kocsiból a lakás közelében, de a beteg, idős hozzátartozók szállítása is problémás a körúton. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
