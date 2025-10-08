A lakosok feje felett alakítanák át a Nagykörutat? – Őket senki nem kérdezte meg

A Nagykörút jövője évek óta heves viták tárgya. Van, aki biciklisávokat, zöldítést és közösségi teret szeretne, míg mások a gépjárműforgalom visszaengedéséért küzdenek. Most azonban új szempont került előtérbe: a lakosság részvétele.

A Nagykörút fejlesztése évek óta vita tárgya / Fotó: Móricz István / Metropol

A Közös út a Nagykörút nevű frissen alakult civil csoport szerint az önkormányzat és a városvezetés úgy kezdett a koncepciók kidolgozásába, hogy nem kérdezte meg azokat, akik nap mint nap ott élnek, dolgoznak vagy közlekednek.

A Nagykörút nemcsak egy közlekedési folyosó, hanem több ezer ember otthona és munkahelye. Nem lehet a lakosok feje felett, pusztán politikai viták és szakértői tanulmányok alapján dönteni róla

– írják a közösség bemutatkozójában.

Megtudtuk: a csoport célja, hogy nyilvános fórumokat, konzultációkat, közösségi tervezést kezdeményezzen, és ezzel tényleges beleszólást biztosítson az érintetteknek.

A főpolgármester azt mondta ugyan, a célja, hogy élhetőbb legyen a főváros, de sajnos a biciklisávokkal a körúton éppen az ellenkezőjét érte el. Katasztrófa sújtotta övezethez kezd hasonlítani a Ferenc körút és József körút Budapesten. Siralmas látvány egymás mellett látni a bezárt üzletek sorát, és ahogy a lehúzott rácsok előtti lépcsőket belakják a hajléktalanok...

Sok üzlet bezárt a Nagykörúton / Fotó: Metropol

A Nagykörúti biciklisávok miatt bajban vannak a körúti boltok is

A biciklisávok miatt autóval gyakorlatilag megközelíthetetlenné váltak a nagykörút üzletei: a nap jó részében állandóak a közlekedési dugók, ráadásul a Karácsony-féle biciklisáv miatt nem lehet parkolni a boltokhoz közel, se a vevőknek, se az áruszállítóknak.

Amikor a Karácson-féle Fővárosi Önkormányzat 2020 nyarán kialakította a biciklisávokat a Nagykörúton, közel 200 parkolóhely szűnt meg. Ez nemcsak üzleteket és a vásárlókat érintette, hanem a lakókat is. Azóta van, aki a környező kis utcákban áll meg, ahol mindig vadászni kell a helyet, de többen bérletet váltottak egy közeli parkolóházban vagy plázában. Ezzel az a probléma a helyiek szerint, hogy egy nagybevásárlást sem tudnak hazáig vinni, vagy egy alvó gyereket kivenni a kocsiból a lakás közelében, de a beteg, idős hozzátartozók szállítása is problémás a körúton.