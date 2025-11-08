Nehéz napok árnyékolják be az Exatlonos álompár életét: A kislányuk is áldozatául esett a budapesti ételmérgezésnek
Több tucatnyi gyermek került kórházba a súlyos budapesti ételmérgezés miatt. Az Exatlonnal országosan ismertté vált álompár, Kovács Ramóna és Nagy Dániel kislányát is utolérte a baj – szerencsére ő otthon lábadozhat.
Pénteken súlyos ételmérgezés rázta meg a fővárost: több száz ember lett rosszul, rengeteg gyermek kórházi ápolásra szorul. A Heim Pál Gyermekkórház orvosai folyamatosan dolgoznak azon, hogy stabilizálják az érintettek állapotát, miközben a hatóságok a szennyezett étel forrását kutatják. A megrázó esetnek ismert személyek is áldozatául estek, az Exatlonból ismert, sokak által kedvelt sztárpár gyermeke.
Az Exatlonos sztárpár gyermeke is áldozatul esett
Az Exatlonból is ismert Kovács Ramóna és Nagy Dániel influenszerek is átélték az aggodalommal teli napokat. A híres pár kislánya – akit a rajongók gyakran látnak Kovács Ramóna Instagram-oldalán – ugyanis tegnap reggelre rosszul lett.
A budapesti tömeges ételmérgezés valószínűleg az elmúlt évek egyik legsúlyosabb egészségügyi incidense: több mint 500 ember lett rosszul, és több mint 50 gyermeket kezeltek hányásos, hasmenéses és kiszáradásos tünetekkel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben. A gyanú szerint fertőzött tojás állhat a háttérben, de a laborvizsgálatok még zajlanak.
Ramóna a közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy gyermeke egész nap gyenge volt, mozdulni is alig tudott, de szerencsére sikerült elkerülni a kórházi ellátást.
Eli hálistennek nem száradt ki, így csak itthon szenved
– írta Ramóna megható bejegyzésében, amelyhez egy fáradt, de megkönnyebbült szelfit is csatolt.
Rögtönzött pihenés és lábadozás
A személyi edzőként aktív Ramóna arról is beszámolt, hogy a nehéz nap során a sport és az edzés teljesen háttérbe szorult.
A mai nap mérlege: fekvés egész nap, a gyerek rajtam pihen – az okosórám szerint ezer lépést is alig tettem meg
– írta ironikusan, utalva arra, hogy a jól bevált Kovács Ramóna hasizom gyakorlatok helyett most az anyai gondoskodás volt a legfontosabb – s ez természetesen nem is kérdés, és nem is áldozat.
Közben Nagy Dániel Exatlon-versenyzőként ismert sportoló és influenszer a család otthonától nem messze folytatta az álomházuk építését, amelyről rendszeresen posztol is. A falak már állnak, de a pár számára most minden terv másodlagossá vált a kislány egészsége mellett.
A hatóságok továbbra is vizsgálják, honnan származhatott az a fertőzött tojás, amely ekkora tragédiát okozott. Egy biztos: a budapesti ételmérgezés több száz család életét forgatta fel – köztük Rami és Dani családjáét is, akik most a legfontosabb dologért küzdenek: gyermekük teljes felépüléséért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre