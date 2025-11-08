Nehéz napok árnyékolják be az Exatlonos álompár életét: A kislányuk is áldozatául esett a budapesti ételmérgezésnek

Pénteken súlyos ételmérgezés rázta meg a fővárost: több száz ember lett rosszul, rengeteg gyermek kórházi ápolásra szorul. A Heim Pál Gyermekkórház orvosai folyamatosan dolgoznak azon, hogy stabilizálják az érintettek állapotát, miközben a hatóságok a szennyezett étel forrását kutatják. A megrázó esetnek ismert személyek is áldozatául estek, az Exatlonból ismert, sokak által kedvelt sztárpár gyermeke.

Az Exatlonos csodacsalád néhány napja még óriási kiránduláson vett részt (Fotó: Facebook/Nagy Dániel)

Az Exatlonos sztárpár gyermeke is áldozatul esett

Az Exatlonból is ismert Kovács Ramóna és Nagy Dániel influenszerek is átélték az aggodalommal teli napokat. A híres pár kislánya – akit a rajongók gyakran látnak Kovács Ramóna Instagram-oldalán – ugyanis tegnap reggelre rosszul lett.

A budapesti tömeges ételmérgezés valószínűleg az elmúlt évek egyik legsúlyosabb egészségügyi incidense: több mint 500 ember lett rosszul, és több mint 50 gyermeket kezeltek hányásos, hasmenéses és kiszáradásos tünetekkel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben. A gyanú szerint fertőzött tojás állhat a háttérben, de a laborvizsgálatok még zajlanak.

Ramóna a közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy gyermeke egész nap gyenge volt, mozdulni is alig tudott, de szerencsére sikerült elkerülni a kórházi ellátást.

Eli hálistennek nem száradt ki, így csak itthon szenved

– írta Ramóna megható bejegyzésében, amelyhez egy fáradt, de megkönnyebbült szelfit is csatolt.

Közben készült az álom családi fészek (Fotó: Facebook/Nagy Dániel)

Rögtönzött pihenés és lábadozás

A személyi edzőként aktív Ramóna arról is beszámolt, hogy a nehéz nap során a sport és az edzés teljesen háttérbe szorult.

A mai nap mérlege: fekvés egész nap, a gyerek rajtam pihen – az okosórám szerint ezer lépést is alig tettem meg

– írta ironikusan, utalva arra, hogy a jól bevált Kovács Ramóna hasizom gyakorlatok helyett most az anyai gondoskodás volt a legfontosabb – s ez természetesen nem is kérdés, és nem is áldozat.

Közben Nagy Dániel Exatlon-versenyzőként ismert sportoló és influenszer a család otthonától nem messze folytatta az álomházuk építését, amelyről rendszeresen posztol is. A falak már állnak, de a pár számára most minden terv másodlagossá vált a kislány egészsége mellett.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, honnan származhatott az a fertőzött tojás, amely ekkora tragédiát okozott. Egy biztos: a budapesti ételmérgezés több száz család életét forgatta fel – köztük Rami és Dani családjáét is, akik most a legfontosabb dologért küzdenek: gyermekük teljes felépüléséért.