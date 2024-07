"Örültem, hogy túléltem" - Megszólalt a gázolásos balesetéről az Exatlon Hungary népszerű Kihívója

„Hétfőn kell visszamennem röntgenre."

Kérdéses volt, hogy meg kell-e műteni, akkor úgy döntött az orvos, hogy egyelőre nem.

Én látom a javulást, már nem lila, nincs feldagadva, de majd most fog kiderülni, hogy biztosan nem kerül sor az operációra. Sajnos rendkívül lekorlátozott ez a sérülés, mert nagyon odafigyeltem, nehogy megüssem, de eddig szerencsésen megúsztam. Az elmúlt hetek a pihenésről szóltak. A szerencsétlenségben a szerencse, hogy nem egy húzós hetekben történt. Aznap lett vége egy hosszú, fárasztó időszaknak, és nekem éppen akkor indult a nyár. Kellett ez a kényszerpihenő. Átvészeltem a nyaralást, mert a vízbe bemehettem, jó volt csak a családra fókuszálni" – mondta.

Nagy Dani számára már egyre jobban hiányzik a mozgás, de még tart a kényszerpihenője (Fotó: Foto Nemzeti Sport - Tumbász Hédi)

„Le vagyok rokkanva”

Dani járásra egyelőre még bizonytalan, nem meri terhelni, de érzi, hogy még nem gyógyult meg teljesen. Mégis bizakodó, hogy nyár végére teljesen felépül. Az örök mozgó fiatalembernek viszont egyre jobban hiányzik a mozgás.

„Az elején jól viseltem a tétlenkedést, az első három hétben még élveztem is, hogy nem vagyok annyira aktív, de egyre nehezebb. Feltöltődtem, most már csinálnám tovább, ott, ahol abbahagytam. De óvatos vagyok, visszafogom magam. Most ez egy ilyen időszak, kihasználtam, mert volt egy zsírcsomó a hátamban, azt is kivágattam, most fogják kiszedni a varratokat. Le vagyok rokkanva" – mondta mosolyogva Dani.

Szerencsére a történtek nem nyomták rá a bélyegét a négytagú család nyaralására. Minden percét élvezték és élvezik.

„Egy hetet voltunk Horvátországban. Kempingeztünk, mi nagyon szeretjük ennek a szépségét, nem a hoteles nyaralós típusok vagyunk. Fantasztikus volt. Két hete pedig a Balatonon pihenünk, jövő héten megyünk vissza Budapestre. Rengeteget fejlődtek a gyerekek, mindketten megbarátkoztak a vízzel, de a legfontosabb, hogy együtt vagyunk.

Táboroztatni fogok még a nyár végén, ez egy saját vállalkozás, valamint a BMX Freestyle válogatott edzőjeként edzőtáborunk is lesz.

Nagyobb nyaralás már nincs tervben. Ausztriába megyünk majd még pár napra, kicsit elbújunk a nagy meleg elől a hegyekben” – mesélte lapunknak.