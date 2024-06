Elütötte egy taxi az Exatlon Hungary kihívóját, azonnal kórházba kellett szállítani

Az Exatlon harmadik évadának egyik legjobb versenyzője, az immár kétgyermekes édesapa ebben a pillanatban jól megérdemelt pihenését tölti Horvátországban, ahova kempingezni ment családjával. Azonban az indulás előtt Nagy Danit baleset érte, ugyanis egy taxi elütötte.

Az Exatlon Hungary versenyzője cserbenhagyásos gázolás áldozata lett (Fotó: Nemzeti Sport / Tumbász Hédi)

Az Exatlon Hungary sztárja a sürgősségi osztályon kötött ki

A sportoló a sürgősségi osztályon kötött ki, azonban onnan pontos diagnózis nélkül távozott, majd végül magánorvoshoz fordult, megröntgenezték, és kiderült, eltörött a lábujja. A mindig mosolygós és vidám férfi nem hagyta, hogy a történtek rányomják a bélyegét a régóta tervezgetett nyaralásra, végül útnak is indultak. Az viszont szerencse, hogy nem Daninak kellett levezetnie a hosszú utat, hanem felesége ült a volán mögé. Ráadásul nem is lehetne ez másképp, ugyanis a sportolónak nincs jogosítványa. TikTok-ra készült kis videóban osztotta meg a történtek részleteit, amit az Instagram-oldalán is megosztott.

„Egy jó nagy darab letört a lábujjamból”

„Indulás nyaralni!” – kiáltott fel boldogan a videó elején Dani.

Akár így is indulhatott volna, de sajnos eltört a lábam. Nincs kedvem túlcifrázni, elütött egy taxi.

„A balesetin egy ott dolgozó megnyomkodta, de szerinte csak rándulás, de ha el is tört, úgysem fognak vele mit csinálni, és amúgy is hat órát kellene várni a röntgenre, úgyhogy jobban járok, ha haza megyek. Rohadtul fájt, ezért elmentem egy magán orvoshoz, ott derült ki, hogy egy jó nagy darab letört a lábujjamból. Egyébként nem én voltam a hibás, nincs meg a taxis, elkeserítő az egész, úgyhogy hagyjuk is a fenébe” – mesélte Dani, aki a megérkezésük pillanatát is megmutatta a videóban, majd lezárásképpen csak annyit mondott: „Lehetne rosszabb is, a gyerekek egészségesek, a többi meg úgy sem számít.”

Követői – köztük számos korábbi versenyzőtársa – egyöntetűen jobbulást kívántak az Exatlon Hungary népszerű Kihívójának.