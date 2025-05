Rémálommá vált az Exatlon sztárjának és családjának utazása, megtámadták őket: „Konkrétan engem lehugyozott az egyik”

Majomtámadás ért minket! Gibraltáron járunk, ami mint tudjátok, brit tengerentúli terület. Egy repülőgép kifutópályán keresztül érkezel be a városba. Stratégiailag fontos, víz, hegy és majom is található itt. Ezek a berber makákók Európában egyedülállóak és nem, nem békések! Inkább a pofátlan, büdös és ijesztő jelzőt használnám rájuk. És nekünk is meggyűlt velük a bajunk! Tényleg veszélyesek!