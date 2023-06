Izland a világ egyik legtitokzatosabb helye a világon, ezért is választotta úti céljául az Exatlon sztárja. Nagy Dani a feleségével utazott, amióta gyermekeik megszülettek, most először vágtak neki kettesben a kalandnak. Még otthon összeírták, milyen helyi látványosságokat szeretnének megnézni és bizony hosszú volt a lista. De az biztos, hogy a Kihívók közönségkedvencének a bálnales volt a legnagyobb álma.

Rémálommá vált az Exatlon sztárjának izlandi utazása

Nagy Dani és felesége, Rami nyolc évvel ezelőtt szerettek egymásba, összeházasodtak, azóta pedig két gyermekük született. A fiatal szerelmesek nem az átlag párok életét élik, imádnak utazni, amiről két kicsi csemetéjük miatt sem mondanak le, sőt. Velük együtt nemrég például egy lakóautós szörftábort szerveztek a Kanári-szigeteken, amit a gyerekek is nagyon élveztek. Ugyanakkor a távoli, nagyon hideg Izlandra kettesben utaztak és igyekeztek mindent felfedezni. Megnézték például a Seljalandsfoss, a Gljufrabui és a Skógafoss vízeséseket, kipróbáltak több termálvizes kinti fürdőt, jártak a Black Sand Beachen és a Kék Lagúnánál is, ahol bizarr szépészeti kezelést is bevállaltak. Ám az egyik legnagyobb élményük a fókákkal való találkozás és a bálnales volt, legalábbis Nagy Daninak. Míg neki régi álma, a feleségének a legrosszabb álma vált valóra a tengeri kalandon.

„Rendesen megszenvedtem ezt az orkalest, de még így is megérte” – kezdte Rami az élménybeszámolót, aki egy hányós zacskót szorongatott végig a kezében.