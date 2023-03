Hatalmas örömhírt jelentett be az Exatlon sztárja, mindenki gratulál

Még mindig hatalmas népszerűségnek örvendenek az Exatlon sztárjai, követőik árgus szemekkel figyelik közösségi oldalaikat. Nem kivétel ez alól Fülöp Marcell sem, aki a műsor harmadik szériájában a Kihívók csapatában versenyzett.

Az Exatlon sztárja közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt (Fotó: TV2)



Az Exatlon sztárja örömhírt jelentett be

Fülöp Marcellt csendes, de vicces versenyzőnek ismerték meg a televíziónézők. A Kihívók egyébként személyi edzőként dolgozó játékosa mélyszegénységben nőtt fel és mindig sokra akarta vinni. Számára már az is nagy dolog volt, hogy szerepelhetett a TV2 nagy sikerű műsorában, most pedig munkájában ért el hatalmas sikert. Instagram oldalán számolt be az örömhírről: miszerint egyik ügyfele, egy elhízott kétgyermekes édesanya, sőt már nagymama, nem csak 75 kilót leadott, de Fitt anyuka címet is nyert és azóta több versenyen is aranyérmes lett.

Zsuzsival együtt kezdtük és együtt is értünk célba. Ő az élő példa, hogy a tervszerű alázatos munka kifizetődik

- írta posztjában Marcell.





Összejött exatlonos csapattársával

A sport reality versenyzőinek nem csak felejthetetlen kalandokat, kőkemény harcokat, barátságokat, de többeknek szerelmet is hozott a dominikai kaland. Tavaly nyáron Fülöp Marcell egy ölelkezős fotót osztott meg Benedek Rékával, aki csapattársak voltak. A posztot több exatlonista beszivecskézte, mindenki arra gondolt, összejöttek. Hogy végül mi történt köztük, arról egyikőjük sem beszélt, mindenesetre a szexi sportolólány azóta a Tinderen keresi a szerelmet.