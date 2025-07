Hoppá! Itt kezd teljesen új életet az Exatlon sztárja – Videó

Nagy Danit csupaszív jelleme, hatalmas mosolya és küzdeni bírása miatt hamar megszerették a TV2 sikerműsorának nézői. Az Exatlon harmadik évadának rajongói sokkot is kaptak, amikor sérülés miatt idő előtt véget ért számára a verseny. Az Exatlon-szereplők közül ő is lehetőséget kapott az All Star évadban is, ami miatt itthon hagyta várandós feleségét.

Az Exatlon sztárja, Nagy Dani a családja miatt döntött a költözés mellette Fotó: Facebook/Nagy Dani



Az Exatlon Hungary sztárja világgá kürtölte boldogságát

Nemcsak a dominikai pályák miatt volt izgalmas Nagy Dani számára az All Stars évad, hanem azért is, mert benne volt a pakliban, feleségénél hamarabb beindul a szülés. De a kis Alíz nem sietett, megvárta, míg apukája, Nagy Dani hazaér a Karib-térségből. Elsőszülött gyermeke, Olivér akkor már elmúlt hároméves, hamar megszerette a hugit, a Nagy család boldogan élt lakótelepi lakásukban. De egyre inkább úgy érezték, hogy egy tágasabb otthonra van szükségük és úgy néz ki álmuk valóra válik.

„El sem hisszük, de úgy tűnik valóra válik az álmunk és hamarosan költözünk, azaz megkaptuk az engedélyt, hogy elkezdjük az építkezést” – írta Instagram-oldalán közösen a népszerű influenszer házaspár, majd Nagy Dani YouTube- csatornáján bővebben beszéltek a tervekről: