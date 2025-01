Olyat tett az Exatlon sztárja, hogy többen a szívükhöz kaptak

Nagy Dani a sport reality nagy közönségkedvence volt, a nézők odáig voltak érte a második és az All Satrs évadban is. Az Exatlon sztárja ugyanis mindig mosolygott és mindig megkapóan beszélt családjáról. Az extrém sportoló azóta kétszeres apuka lett, aki szerint nagyon fontos szülőként a példamutatás. Gyermekei mennek is utána az extrém bicajos úton, most pedig fia az egyik őrületes újévi szokásához is csatlakozott.

Az Exatlon sztárja jó példát mutat gyermekeinek, követik is őt az úton (Fotó: Instagram)

Az Exatlon sztárja elmerült a jeges vízben

Ausztriában töltötte az ünnepeket Nagy Dani a feleségével és két gyermekükkel. Az Exatlon közönségkedvence saját YouTube- csatornáján mesélte el, mit csináltak a családdal az év utolsó napjaiban.

„Ramival kettesben felmentünk a pályára snowboardozni egyet, csodálatos időnk volt, a pályák nagyszerűek voltak, nagyon élveztük a csúszást, azért meg nem szakadtunk, hüttéztünk is egy kicsit, sültkrumpli, sör, forrócsoki, majd csúszás szinte a házig, ugyanis annyira jó a hóhelyzet” – mesélte Nagy Dani. „Közben kis pihi, besötétedett és kezdődött is a szilveszteri dínomdánom, feldíszítettük a lakást, meg magunkat is, tűzijátékoztunk is egy kicsit… Az a legdurvább, hogy a gyerekek kibírták éjfélig… Szuper este volt, jól elfáradtunk, és azt gondoltuk, hogy a gyerekek sokáig alszanak majd, hát gondolhatjátok, hogy nem így történt, úgyhogy a reggel kicsit kóválygós volt.”

…Van egy szokásom, hogy elsején megmártózom valami jó fagyos vízben. Mit mondhatnék, az elején nem sok kedvem volt hozzá, de tudom, hogy utána mennyire jó érzés szokott lenni. Szóval levettem a felsőmet és nem volt visszaút. Az elején nagyon rossz, amikor megmar a hideg víz és szinte nem érzed a lábad, de amikor már benne vagy és megnyugtatod a légzésedet, hihetetlen érzés. És mennyit számít a példamutatás, nyilván Olinak is egyből megjött a kedve a fürdéshez és dacolva a hideggel, levette a cipőjét és ő is belement a vízbe!