„Ez élet-halál kérdése” – kifakadt a Little Mix együttes énekesnője ikerlányai betegsége miatt

Jesy Nelson teljesen kifakadt egy interjú során. A Little Mix együttes énekesnője elárulta, hogy ikrei SMA-diagnózisa élet-halál kérdése, és nagyon dühös, amiért csak most kezdték el komolyan venni a betegséget.

Az énekesnő élete teljesen felfordult ikerlányai diagnózisa óta Képünk illusztráció/Fotó: Unsplash

Teljesen kiborult az énekesnő a szükséges vizsgálatok hiánya miatt

Az énekesnő a hónap elején osztotta meg egy szívszaggató videóban, hogy ikerlányai gerincvelői izomsorvadásban szenvednek, és az orvosok szerint valószínűleg soha nem fognak tudni járni. Nemrég még Wes Streeting brit egészségügyi miniszterrel is találkozott, hogy követelje az újszülöttkori szűrés bevezetését a betegségre, amelyben a lányai is szenvednek.

Nelson nemrég a Sky News The UK Tonight című műsorában is megjelent vendégként, és teljesen kiborult a történtek miatt.

Kezdik végre észrevenni az emberek ezt a betegséget, és komolyan is veszik, de ennek soha nem lett volna szabad azon múlnia, hogy velem történik-e meg. Ez az a rész, ami borzasztóan feldühít. Ez nem csak valami, ez egy gyermek életének és halálának kérdése. Ki dönthet erről? Kinek van joga eldönteni, hogy az én gyerekem kerekesszékbe kerül-e vagy sem, amikor 2018 óta szó szerint három életmentő, sorsfordító kezelés is létezik rá?

– magyarázta az énekesnő.

Hozzátette, hogy számára még mindig hihetetlen, hogy szó szerint harcolnia kell a szülőknek, ha úgy érzik valami nincs rendben gyermekükkel, főként, ha egy ilyen komoly betegségről van szó.

Az orvosok nem vették észre a betegség első jeleit

Korábban a This Morning című műsorban Nelson a könnyeivel küszködve beszélt az első vészjósló jelekről, amelyeket ikerlányainál vett észre.

Amikor hazavittem őket, a légzésükre és a hőmérsékletükre koncentráltam, nem arra, hogy megnézzem, mozognak-e még a lábaik

– magyarázta az énekesnő, aki aggódni kezdett, mikor gyermekei nem mozgatták lábaikat.

Az énekesnő felidézte, hogy amikor az orvosok és egészségügyi dolgozok megnézték lányait azt mondták neki, hogy minden rendben van velük.

Az kellett hozzá, hogy komolyan vegyenek, hogy anyukám azt mondja: »Nem mozgatják a lábukat úgy, ahogy kellene.«

Eleinte Nelson azt hitte édesanyja csak túlságosan aggódik, de egy idő után ő maga is észrevette, hogy lányai egyre kevesebbet mozognak. Most belegondolni is fél, hogy milyen helyzetben lenne, ha az édesanyja nem vette volna észre az első tüneteket – írja a Mirror.