Vaddisznók randalíroznak a Hegyvidéken - a kerületvezetés meg csak bambul

Helyi lakos fotója / Forrás: Facebook

Mit tegyünk, ha egy vaddisznóval találjuk szembe magunkat?

Dr. Heltai Miklós szerint a XII. kerület vaddisznói már a DNS-ükbe hordozzák a városi létet, nem is akarnak távozni, a teljesen erdős területen már nem is tudnának élni. Ezért a legfontosabb, hogy valahogyan megtanuljunk egymás mellett élni velük, amit szintén lehetne önkormányzati szinten segíteni. Fonti Krisztinának a Fidesz–KDNP budapesti XII. kerületének (Hegyvidék) jól ismert önkormányzati képviselőjének nagyon konkrét ötletei vannak.

Egyre nő a számuk, köszönhetően a szigorú természetvédelmi szabályoknak. Helyes, ha helyreáll a vadvilág, de nem helyes, ha a vaddisznók az itt élőket és házi kedvenceiket veszélyeztetik.

- írja Facebook posztjában a fideszes képviselő.

Ráadásul idén télen a vaddisznók afrikai sertéspestissel fertőződtek, ami a fertőzött sertés ürülékével is terjed. A fertőzött, beteg példányok még veszélyesebbek. Ha a vaddisznó sarokba szorítva érzi magát, vagy a kicsinyeit érzi veszélyben, akkor támad. A mostani balatonalmádiban történt esetből is látjuk, hogy a megvadult állat nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Mivel a kutyapárti kerületvezetést nem érdekli az egész, Fonti Krisztina, mint oly sokszor már, most a kezébe vette a kezdeményezést.

Ha valaki vaddisznókat lát a környezetében, fotózza, videózza le őket, és a hely megjelölésével küldje el nekem a [email protected] címre, hogy jelezni tudjam az önkormányzat felé a problémát!

- írja a fideszes képviselő.

Amíg a problémának nem lesz átfogó megoldása, addig érdemes Dr. Heltai Miklós vadgazdálkodási szakemberre hallgatni abban az esetben, ha egy megvadult állatta találnánk szemben magunkat.