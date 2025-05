Életveszélyes kereszteződés Hegyvidéken: "Olyan gyakran jár a mentő, hogy néha aludni sem tudunk"

Megkeresésünkre a Budapest Közút azt közölte, hogy 2014-ben szüntették meg az érintett gyalogátkelőhelynél a jelzőlámpát. "A lámpa leszerelésével egyidőben a gyalogosok biztonságos átkelését több megoldással is segítettük. Elsőként középszigetet építettünk, emellett 30 km/h-s sebességkorlátozást vezettünk be mindkét irányból, és lassító burkolati jeleket (harántcsíkokat) is felfestettünk. A gyalogátkelőhelyet jelző táblákat a középszigeten is megismételtük, és fokozott fényvisszaverő képességű, sárga kerettel láttuk el őket, hogy még feltűnőbbek legyenek. A közelmúltban ismét felülvizsgáltuk a gyalogátkelőhely forgalmi rendjét, hogy tovább javítsuk a gyalogosok észlelhetőségét és ezen keresztül a biztonságos közlekedést. Ennek érdekében meghosszabbítottuk a parkolási tilalom és a sávelhúzás hosszát a Németvölgyi út Farkasréti temető felé vezető oldalán. Így már akár 60 méteres távolságból is jól láthatók az átkelők, és a kopottabb burkolati jeleket is felújítottuk. Véleményünk szerint a gyalogátkelőhely kialakítása nemcsak minden jelenleg érvényben lévő műszaki előírásnak megfelel, de biztonságosan használható minden közlekedő számára a KRESZ szabályainak betartása esetén." - írják. Sajnos éppen a parkolási tilalom működik a legkevésbé. A parkoló autóktól az útszakasz még mindig beláthatatlan.