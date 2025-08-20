Tűzijáték szülinapra: ilyen, ha egy nemzeti ünnepen születtél

Augusztus 20. Magyarországon az államalapítás ünnepe, de File Bertalan számára mindig is személyes ünnep volt, családja és barátai körében. Bár az ország tűzijátékkal és fesztiválokkal ünnepel, az augusztus 20-án születettekről sem szabad megfeledkezni.

Augusztus 20-án egy ország ünnepli Berci szülinapját – Fotó: unsplash (illusztráció)

File Bertalan augusztus 20-án született, és számára ez a dátum nemcsak az államalapítás végett ad okot az ünneplésre. Születésnapján országszerte tűzijátékok, misék, felvonulások, fesztiválok, vásárok és egyéb rendezvények sorozatát rendezik meg.

Mindig azzal viccelődtem, hogy én nem tudom elképzelni, milyen a szülinap tűzijáték nélkül

– nyilatkozta lapunknak Bertalan.

A születésnapja mindig is családi és baráti körben zajlott. Számára ez a nap mindig is személyes töltetű volt, mint sem nemzeti. Elmondása szerint gyerekkorában ezen a napon leginkább otthon voltak és sütögettek szűk családi és baráti körben. Számára ez a nap sosem a tűzijátékról szólt, és először is csak huszonéves korában látta a fővárosi show-t.

Amiatt mindig is örültem neki, hogy ez egy ünnepnap, tehát mindenki szabad volt, hogyha egy összejövetelt szerveztünk.

Azonban egy szülinap sem az igazi torta nélkül. Augusztus 20-án szokták kihirdetni az ország tortáját is. Bertalan az ország tortáját sosem kapta meg, azonban nem is vágyott rá kifejezetten soha. A legtöbb ugyanis nem igazán nyerte el a tetszését, habár az Őrség Aranya tortát talán még ő is megkóstolná.

Elmondása szerint az augusztus 20-i nemzeti ünnep nem vonja el a figyelmet születésnapjáról a barátok vagy a család részéről. Szerinte az, hogy ki mennyire emlékszik születésnapjára, nem azon múlik, hogy ünnepnap-e vagy sem.

Augusztus 20-án született hírességek:

Augusztus 20. több híres zenész és színész születésnapja is. 1948-ban Robert Plant, a Led Zeppelin legendás brit énekese látta meg a napvilágot, aki a rocktörténelem egyik ikonikus hangjaként vált ismertté. 1971-ben Fred Durst született, az amerikai nu-metal együttes, a Limp Bizkit frontembere, aki a ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején vált széles körben ismertté energikus előadásmódjával.