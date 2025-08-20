A békéről szólt az ünnepi szentmise és a Szent Jobb-körmenet + fotók

Marton Zsolt váci megyés püspök és Erdő Péter bíboros szólt a hívekhez.
"Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját" – hangsúlyozta Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István-napon tartott ünnepi szentmisén a budapesti Szent István-bazilika előtt.
A szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek a szentmise elején azt mondta:
"Szent István király a kereszténységre, a remény, a megmaradás és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet."
Az ünnepi szentmise után Szent Jobb-körmenetet tartottak.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.