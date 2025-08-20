RETRO RÁDIÓ

A békéről szólt az ünnepi szentmise és a Szent Jobb-körmenet + fotók

Marton Zsolt váci megyés püspök és Erdő Péter bíboros szólt a hívekhez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 20:02
mise bazilika körmenet

"Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját" – hangsúlyozta Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István-napon tartott ünnepi szentmisén a budapesti Szent István-bazilika előtt.

A szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek a szentmise elején azt mondta:

"Szent István király a kereszténységre, a remény, a megmaradás és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet."

Az ünnepi szentmise után Szent Jobb-körmenetet tartottak. 

A békéről szólt az ünnepi szentmise és a Szent Jobb-körmenet + fotók

fotóma, 19:54Fotók: Máthé Zoltán /MTI

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu