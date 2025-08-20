A békéről szólt az ünnepi szentmise és a Szent Jobb-körmenet + fotók

"Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját" – hangsúlyozta Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István-napon tartott ünnepi szentmisén a budapesti Szent István-bazilika előtt.

A szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek a szentmise elején azt mondta:

"Szent István király a kereszténységre, a remény, a megmaradás és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet."

Az ünnepi szentmise után Szent Jobb-körmenetet tartottak.