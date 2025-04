„Vészhelyzet van!” – azonnal rohant megégett unokájához a hős nagyi

Motuz Ilona a tatabányai Szent Borbála Kórház Baleseti Osztályának szakápolója volt, most Budapesten a Szent János Kórházban dolgozik. A napokban munka közben hátborzongató helyzettel találta magát szemben: a saját 8 éves kis unokáját, Kovács Eriket életveszélyes égési sérülésekkel vitte be a mentő Ilona egykori munkahelyére, a Szent Borbálába. A hős nagyi nem esett kétségbe. Egyből elkéredzkedett a főnővértől: „vészhelyzet van!” És mint egy szárnyait kibontó szuperhős, elindult unokája megmentésére.

Motuz Ilona, a hős nagyi és unokája, Erik / Fotó: Motuz Ilona

Apukájának segített éppen Erik, amikor megtörtént a baj

Ilona a Szent Borbála Gyermekosztályán egykori kollégáival vállvetve küzdött megégett unokája sebeinek ellátásáért, de nem saját magát, hanem Eriket tekinti a legnagyobb hősnek.

Erik éppen az apukájának próbált segíteni, amikor a turmixban lévő forró leves az unokám rossz mozdulatának köszönhetően Erik jobb vállára, a fél arcára, illetve a felsőtestének egy részére ömlött

– mondta a Metropolnak a nagymama.

Nagyon megijedtem, de én a betegeim iránt is mindig mély felelősséget érzek, nagyon betegcentrikus vagyok, nekem ők a legfontosabbak!

– folytatta Ilona.

Ilona fontosnak tartotta elmondani, hogy külön köszönet illeti az orvosok és ápolók mellett a mentősöket is.

Ezúton is hálásan köszönöm a szolgálatban lévő tatabányai mentős kollégáknak, hogy 5 percen belül kint voltak az unokámnál. Maximális türelemmel ellátták, és a fájdalmát enyhítették

– tette még hozzá a nagymama.

Erik túl van az életveszélyen, hála a hős nagyinak

Mint Ilonától megtudtuk, Erik állapota a baleset óta szépen javult és mintegy kéthetes kórházi ellátást követően a minap már haza is engedték.

Most én vigyázok éppen rá. Szerencsére már jól érzi magát, remélem lelkileg nem viselte őt meg annyira ez az egész, igyekszem is elterelni a gondolatait

– mondta lapunknak az asszony, aki hozzátette, hogy a 8 éves évvesztes Erik szeptemberben kezdi majd az iskolát.