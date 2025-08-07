Tömegkarambol az M1-esen, roncsok, ameddig a szem ellát

Összeütközött három személygépkocsi és egy kisteherautó az M1-es autópálya 16-os és 17-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében. A törökbálinti hivatásos tűzoltók a személyautókat áramtalanították. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.