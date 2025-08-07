RETRO RÁDIÓ

Borotválkozás közben vette észre a rákot Frank: „Tizenkét évig voltam katona, de a sugárkezelés volt életem legfájdalmasabb élménye”

Sokkoló, nem is gondolnánk, hogy mi okozhat rákos megbetegedést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 08:30
A 60 éves Frank Lane a dél-angliai Hampshire-ből 2023 novemberében vette észre, hogy valami nincs rendben. Borotválkozás közben furcsa dudort érzett a nyakán, az állkapcsa alatt, ami „egy főtt tojáshoz” hasonlított.

diagnózis orvos betegség kórház tünet
Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Csak egy enyhe duzzanat volt, először azt hittem, edzés után bedagadtak a mirigyeim” – emlékezett vissza Frank. Ám mivel két hét alatt sem múlt el, orvoshoz fordult. Az orvos már ránézésre is látta, hogy a duzzanat a mandulák mögül türemkedik ki, és azonnal biopsziát rendelt el. Tíz nappal később jött a sokkoló eredmény: torokrák. 

Amikor közölték, azt hittem, viccelnek. Tíz éve nem dohányzom, azt gondoltam, mégis hogy lehetne nekem torokrákom?” Az igazi meglepetés azonban csak ezután jött: az orvosok szerint a rákot a HPV (humán papillómavírus) okozta – amit Frank vélhetően orális szex útján kapott el. A HPV leginkább a méhnyakrák kialakulásával hozható összefüggésbe, ám ugyanúgy változásokat idézhet elő a száj és a torok sejtjeiben is. - írja az Unilad.

Amikor azt mondta, hogy „orális szextől lett torokrákja”, teljesen lefagytam” – mesélte Frank. – „A munkahelyemen páran először nevettek, azt hitték, viccelek. Mondtam, hogy nyugodtan nézzenek utána. Láttam, ahogy lefagy az arcukról a mosoly.” Az orvosok szerint a vírus körülbelül 40 évvel ezelőtt fertőzte meg Franket, még akkor, amikor a férfi 20 évesen a hadseregben szolgált. Nem éltem vad életet, de azért megvoltak a magam kis kalandjai” – ismerte el mosolyogva.

A diagnózist követően Frank két kemoterápián és egy hathetes sugárkezelésen esett át. „Tizenkét évig voltam katona, de a sugárkezelés volt életem legfájdalmasabb élménye” – mondta őszintén. Szerencsére a kezelés sikeres volt, Frank ma már tünetmentes, és kéthavonta jár kontrollra. Most mindenkit arra buzdít, hogy vegyék komolyan a testük jeleit, és ne halogassák az orvosi vizsgálatokat.

A tanácsom? Ne csináljatok orális szexet” – nevetett, majd komolyra fordítva a szót hozzátette: „Ha valami furcsát észleltek magatokon, ne legyetek restek elmenni orvoshoz. Lehet, hogy az életetek múlik rajta.

 

