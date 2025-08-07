RETRO RÁDIÓ

Tragikus hír érkezett, elhunyt Szamos Miklós cukrász

A Ruszwurm Cukrászda vezetője 78 éves volt.

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa. Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt. A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás templom szomszédságában egészen szerdáig - írja a Magyar Nemzet.

A hírek szerint tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat, ezzel pedig véget ért egy másfél évtizede húzódó vita.

Miután a legendás cukrászdát tavaly személyes konfliktus és pénzügyi vita okán be akarta záratni a kerület akkori polgármestere, V. Naszályi Márta, a jelenlegi vezetés segítséget ajánlott a vendéglátóhelyeknek. Böröcz László akkor elmondta, két lehetőségről tárgyaltak a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjével: az egyik az lett volna, hogy az önkormányzat átveszi magát a céget, és üzemelteti tovább a cukrászdákat, ugyanakkor erre az ajánlatra a cég vezetésétől semmilyen válasz nem érkezett. A polgármester szerint így egy lehetőség maradt, mégpedig az, hogy az önkormányzat átveszi az üzemeltetést a végrehajtást követően.

 

 

