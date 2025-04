„Ez bárkivel megtörténhet” – halálközeli állapotban került kórházba egy fitnesz fanatikus a túl sok edzés miatt

A sport és a testmozgás az egészséges élet elengedhetetlen részei. Az étkezést, a mozgást és a megfelelő alvást nevezik meg a szakértők, mint a hosszú és egészséges élet hozzávalóit. A mértéktelenség azonban mindig negatív hatással van az emberre. Mi történik akkor, amikor valaki túlzásba viszi a testmozgást?

Az edzés az egészséges élet fontos része, azonban a mértéktelen mozgás megterheli a szervezetet Fotó: Pexels

A sportolás egészségtelen mértékeket is ölthet, ezt első kézből tapasztalta meg Gemma Underwood, az angol nőt ugyanis súlyos állapotban szállították kórházba - írja The Sun. A 41 éves nő lelkesen jár karate órára, valamint szabadidejét is gyakran tölti edzőteremben. Gemma számára fontos a sportolás, sokszor ment haza edzésről fáradtan és sajgó izmokkal. Egy ilyen edzés után a fájó izmok problémája gyorsan egy súlyos vészhelyzetté vált. Gemma arra ébredt, hogy nem tudja mozgatni a felsőtestét. A kórházba szállítása után az orvosok megdöbbentő felfedezést tettek, Gemma vizelete olyan sötét volt, mint a kóla. Az ezt követő vérvizsgálat kimutatta a középkorú nő rabdomiolízisban szenved.

Mi a rabdomiolízis?

A rabdomiolízis az izompusztulás egy fajtája, amely során a vázizomzat szövete sérülés vagy más okok miatt károsodik, ami az érintett szövet sejtjeinek lebomlását okozza. Tünetei közé tartozik az izom duzzanata, izom fájdalom, sötét, barnás vagy vöröses vizelet. Extrém terheléssel járó sporttevékenységkor vagy súlyos kiszáradás és túlhevülés esetén a rabdomiolízis súlyos, esetenként életveszélyes állapottá válhat, amely azonnali kezelést igényel. Ha kezeletlenül hagyják akkor veseelégtelenséget, szívritmuszavart, akár szívmegállást is okozhat.

A vízfogyasztás nagyon fontos testmozgás közben Fotó: Shutterstock

Ez bárkivel megtörténhet, és az orvosok azt mondták, hogy nem voltam elég hidratált intenzív edzés közben. Több vizet kellett volna innom előtte.

Gemma öt napot töltött a kórházban infúzión, majd otthon is figyelt a folyamatos vízfogyasztásra. Az eset súlyosságától függően a felépülés akár hónapokig is eltarthat, Gemma esetében a testmozgás minimum három hétig tilos. Az orvosok felhívják mindenki figyelmét arra, hogy a megfelelő hidratálás elengedhetetlen a test megerőltetése előtt, után és közben. Mindenki vigyázzon az egészségére, a nem szabad túlzásba vinni a mozgást sem.