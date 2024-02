Neonácik életveszélyesen megfenyegették a XII. kerület alpolgármesterét

Az életveszélyesen megfenyegetett Fonti Krisztina alpolgármester a következőket fűzte az esethez:

A budai kerületek önkormányzatai minden évben közösen emlékeznek meg Budapest II. világháborús ostromának áldozatairól. A megemlékezés mellett civil szervezetek, egyesületek is szerveznek megemlékezéseket. Ezeken a civil rendezvényeken, vélhetően a szervezők szándékával ellentétben, sajnos olyan személyek is megjelentek az elmúlt években, akik tiltott önkénuralmi jelképeket viseltek. Ez félelmet és felháborodást keltett és kelt az itt élőkben. A bejegyzésemben erre hívtam fel a figyelmet, azt kérve, hogy őrizzük meg az emlékezés méltóságát. Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy a bejegyzésemre fenyegető, gyalázkodó, antiszemita megjegyzéseket kapok. Volt, aki azt írta, hogy ezek az önkényuralmi jelképek csupán a korhűség kifejezői, mintha ez egy játék lenne. Nem, ez nem játék. Hitler arcképe, a nyilaskereszt és a horogkereszt nem játék. Az életveszélyes fenyegetés, a Dunába lövéssel fenyegetőzés sem játék, de nem ijesztenek meg. Nekem fontos a Hegyvidék és az itt élők nyugalma, a jövőben is igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy a Hegyvidék nyugalmát se verbális, se fizikai erőszak ne zavarhassa meg.