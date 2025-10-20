„Kiskorú gyerekeim vannak!” – Vadállatok törtek rá a hegyvidéki utcabálra, sikoltoztak a gyerekek – Videó

Megragadták a szülők a sikoltozó gyerekeiket, hogy védjék őket, miközben vadállatok lepték el a Hegyvidék egyik legszebb utcáját. A Rőzse utcában épp a utcabált tartottak, amikor a termetes, több tízkilós állatok lazán besétáltak a lakott környékre – a gyerekek közvetlen közelébe!

A hegyvidéken élők életét vadállatok keserítik meg / Fotó: Székelyhidi Balázs/Bors

Vadállatok mindenütt

Hiába van nyár vagy tél, nincs menekvés a vadállatok elől a XII. kerületben. Az ott élő családok szinte már úgy érzik, hogy el vannak átkozva: bármerre sétálnak, akaratlanul, rendre belefutnak a négylábú bestiákba. Az állatok a közeli erdőkből, kölykeikkel együtt látogatják a környéket. Egy ideje már nemcsak véletlenül kóborolnak el az emberekhez, hanem célzottan érkeznek. A többi között a konyhaablakokból kiszökő finom, húsos ételek illatai is a kerületbe csábítja őket és olyankor bizony semmit nem kímélnek:

elállják az utakat,

magánkertekbe törnek be és széttúrják azokat,

sőt, a helyi infrastruktúrát is tönkreteszik.

Mintha már jegyet váltottak volna Hegyvidékre… pedig nagyon veszélyesek – akár emberre is képesek támadni! Okkal aggódnak tehát a családok, nehogy épp az ő gyerekeik ellen forduljanak.

A helyiek már külön Facebook-csoportokat is létrehoztak, hogy riadóztassák egymást, épp merre tűntek fel az erdei állatok. Ritka az olyan nap, amikor ne futnának a bestiákba, de az emberek október 4-én és 5-én remélték, talán ezúttal szerencséjük lesz. Azon a hétvégén épp utcabált tartottak a Rőzse utcában. A táncos-zenés mulatságon sok család megfordult, nagy volt a forgatag, ezért is gondolták, hogy talán az eseményt a vadállatok messziről elkerülik.

Vaddisznók Hegyvidéken

Tévedtek… Október 5-én, vasárnap este 9-kor egy vaddisznócsalád zavarta meg a mulatságot! Egy anyuka, Erzsébet több mint 20 éve él a kerületben és több gyermeket is nevel. Ők is kint voltak a rémisztő pillanatban az utcán.

A vaddisznószafari közepén lakunk. Kiskorú gyerekeim és kutyáink is vannak! Félünk! Ezek a vaddisznók a rendezvényeink nagy létszámától és a zenétől sem riadnak vissza! Méghogy szégyellősek! Sok gyerek volt az utcán…

- mutatott rá az asszony, aki egy felvételt is készített a bálra benéző vaddisznókról. Óriási volt a riadalom!