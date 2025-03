Vaddisznóktól rettegnek a lakók a 12. kerületben - Videó

Most már nem csak sötétedés után, hanem délután és napközben is lehet velük találkozni. És annyira hozzászoktak az emberhez, hogy nem ijednek meg. A lakók eddig kulcscsörgetéssel jöttek haza, hogy elijesszék őket. Eddig ez bevált. Most már ezek a módszerek sem használnak. Síppal járok haza. Teljesen tanácstalanok a lakók, hogy mi az, amit lehetne csinálni. Itt van ez a drótkerítés, de ezen simán átjönnek