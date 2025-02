Sokk Budaörsön: vadász jelent meg a lakott területen, éles lövedék is volt nála

Igencsak felháborító, mi több, életveszélyes dologról számolt be a budaörsi lakók egy csoportja. Vasárnap (február 2.) délután ugyanis legnagyobb meglepetésükre egy fegyveres vadásszal találták szembe magukat Budaörsön. Érthető okokból nagyon megdöbbentek, ugyanis ők még csak egy figyelmeztetést sem láttak arról, hogy itt bárki is vadászni készülne, ami már csak azért is aggasztó, mert lakott területről volt szó.

Budaörsön sokkot kaptak a helyiek, amikor szembe találták magukat a vadásszal / Fotó: Pexels (illusztráció)

Sokkot kaptak a budaörsiek

Az érintettek egy helyi csoportban osztották meg aggodalmaikat a helyzetről:

Vadász, éles lövedékkel, vasárnap délután 6-kor a Merengő utcánál akart lövöldözni vaddisznóra!

– jelezte egy lakó az egyik csoportban. Elmesélte, hogy a vadász azt állította, hogy önkormányzati engedéllyel indult útnak. A vadak lakott területen belüli kilövését ugyanis szigorú feltételek szabályozzák:

Állítólag önkormányzati engedéllyel! De lakóterületen belül? Ahol családok, kisállatok, kutyák élnek 30 méteres körzetben?

– tette fel a kérdést a döbbent nő. Főleg az háborította fel őket, hogy az eseményről senkit nem értesítettek, senkit nem figyelmeztettek, az utakat sem zárták le:

A helyi tulajok nem lettek értesítve, terület nem lett lezárva! Cserebogár játszótér 100 méterre, hatótávolságon belül?

– sorolta sokkos állapotban az asszony, aki nem érti, hogy ilyen hogyan történhet meg ma Budaörsön, gyerekek és családok közelében. Mint mondta, akár tragédia is lehetne egy hasonló helyzetből, ha az egyik lövedék esetleg rossz irányba repül:

Vasárnap délután 6-kor, kutyasétáltatás csúcsidőben! Senki se tudott róla, csak egy lakó észrevette a vadászt, ahogy egy telek közepén, puskával a kezében üldögél! Ha nem találja el a vaddisznót és véletlenül valaki kertjébe vagy ablakában lő be?

– tette fel a kérdést a megrökönyödött asszony. Információink szerint a vadászt valóban az önkormányzat hívta a környékre, ahol az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vaddisznók, akik már a telkekre is bemasíroznak, veszélyeztetve ezzel a helyiek veteményeseit és a biztonságukat is. Úgy tudjuk, hogy aznap nem dördült egyetlen lövés sem, a vadász ugyanis csupán felmérte a területet.