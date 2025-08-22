Fogfájás miatt ment el a fogorvoshoz, majd jött a lesújtó diagnózis

Jamie Haxton sokkolta a hír, amikor vérrákot diagnosztizáltak nála, miután fogorvoshoz fordult egy fogprobléma miatt.

Fogproblémáit miatt fordult a fogorvoshoz, sokkoló diagnózist kapott

Fotó: Freepik/Felix Russell-Saw

Fogorvoshoz ment majd megkapta a lesújtó diagnózist

A glasgow-i férfinél Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak egy fogorvosi látogatást követően. Egy fogfertőzés reakciót váltott ki a nyirokcsomóiban, amelynek következtében egy kis csomó alakult ki az álla alatt. Hónapokig tartó antibiotikumos kezelés ellenére a csomó nem tűnt el, ami biopsziához és több vizsgálathoz vezetett, amelyek megerősítették a 29 éves férfi diagnózisát.

Jamie-t a diagnózist követően aktív megfigyelés alá helyezték a feltűnő tünetek hiánya miatt. Mindazonáltal elhatározta, hogy továbbra is a normális életét éli, fitten marad, és folytatja munkáját online fitneszedzőként.

Végső soron a saját egészséged a legfontosabb. Rájöttem, hogy továbbra is tudok edzeni, dolgozni, sétálni és mozogni. Még azt is megkérdeztem az orvostól, hogy elkezdhetem-e az öt hónapos felkészülést egy tervezett fotózásra, és zöld utat kaptam. Számomra a mozgás megőrzése rendkívül fontos része a helyzet kezelésének

– nyilatkozta Jamie.

Csak egy héttel Jamie diagnózisa után egy másik családtagja is megkapta a pusztító hírt, hogy rákos és azonnali kezelésre van szüksége. Jamie elmondta, hogy bár ez egy nehéz időszak volt, mégis közelebb hozta a családot egymáshoz – írja a Mirror.

Jamie és családja részt vesz az Off The Beatson Track jótékonysági sétán a Beatson Cancer Charity támogatására. A 10 km-es útvonal augusztus 24-én a Riverside Múzeumtól indul, érinti a Beatson Cancer Centre-t és a Kelvingrove Múzeum mellett haladva tér vissza.

A gyűjtés már négyszeresére nőtt az eredeti 500 fontos (körülbelül 228 700 forint) célnak, a támogatás pedig nagy erőt ad neki.