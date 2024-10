"Furcsa állatot láttak” – Tóth Zoltán polgármester a sokakat megrémítő "medve" nyomába eredt

Volt akit a Facebook-bejegyzés győzött meg, mert ő maga azt hitte rémeket lát, de most már sejti, hogy valóban medvét láthatott. Olyan is volt, aki az éjszaka folyamán hallott üvöltő hangokat. Nem hagytak nyugodni a bejelentések, így fogtam a gumicsizmámat, és én magam is bejártam a helyszínt