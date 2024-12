Mint arról a Metropol korábban beszámolt, mentősök hada árasztotta el Budaörsön a polgármesteri hivatal előtt lévő körforgalmat. Információink szerint egy autóshoz siettek, aki korábban vezetés körben lett rosszul.

A középkorú férfi a budaörsi polgármesteri hivatal előtt lett rosszul vezetés közben Fotó: Olvasói fotó

A szemtanúk elmondták a Metropolnak: úgy tudják, hogy a férfi egyik pillanatról a másikra tért át a szembejövő sávba, ahol összeütközött egy kocsival. Hamarosan kiderült, hogy a balesetet okozó férfi súlyos állapotban van, ám vélhetően nem a baleset miatt: ugyanis, bár a két kocsi összetört, az ütközés a szemtanúk szerint nem volt akkora, hogy a bent ülők komolyabban megsérüljenek. Így vélhetően a balesetet is okozó rosszullét miatt rohantak a mentők több egységgel is a helyszínre.

A férfiért hosszú időn keresztül harcoltak, de már nem lehetett megmenteni Fotó: Olvasói fotó

Budaörsi körforgalomban élesztették újra a férfit

A férfi ellátását rögtön megkezdték: úgy tudjuk, hogy többször is megpróbálták őt újraéleszteni a körfogalomban. Információink szerint hamarosan a középkorú férfi családja is a helyszínre sietett, ahol zokogva figyelték az újraélesztést és a szerettük életéért folytatott elkeseredett harcot. Sajnos azonban, úgy értesültünk, minden küzdelem ellenére a férfi életét végül nem sikerült megmenteni, a helyszínen elhunyt. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálat is, akik megerősítették a tragédia hírét:

A helyszínen egy 50 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztetette

– mondta el a Metropol kérdésére Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.