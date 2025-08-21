"Lebénult az arcom a nagy nap előtt: egy esküvői fotón sem voltam képes mosolyogni!"

Minden menyasszony rémálma, hogy történik valami, ami pokollá teszi élete legboldogabb napját. Egy ara esküvője egy arcbénulás miatt vált rémálommá.
Egy éven keresztül tervezte álmai esküvőjét egy fiatal menyasszony. Egy kisebb vagyont költöttek el a párjával a nagy napra, és minden jól alakult – egészen az utolsó hétig. Akkor kezdődött az ara kálváriája, ami végül a fél arcának lebénulásával végződött, épp az esküvő előtti napon. a 30 éves, Chicagóban élő Kelly Stech még 2020 elején, a Tindernek köszönhetően ismerte meg szerelmét, Benjamint, akivel igen hamar megtalálták a közös hangot. Olyannyira, hogy nem sokkal később el is határozták: egybekelnek. Igazi nagy esküvőt terveztek, a nagy napot pedig 2023. október 6-ra tűzték ki. Kelly egy éven keresztül szervezte az esküvőt, amire 50 ezer dollárt, azaz nagyjából 17 millió forintot költöttek.
Egy héttel az esküvő előtt Kelly hirtelen egyre fáradtabbnak, kimerültebbnek kezdte el érezni magát, és a fülében is folyamatos feszültséget érzett. Később hólyagok is megjelentek, amire az orvosok szteroidot és antibiotikumot írtak fel. Kelly állapota azonban nem javult, sőt...
"Másnap reggel felkeltem, és a fájdalom még rosszabb volt. Folyamatosan hánytam, nem maradt lenn semmi sem. Úgy éreztem, mintha elütött volna egy teherautó. Aztán ott feküdtem a kanapén, és fejeket vágtam a Snapchaten. ekkor vettem észre, hogy nem mozog az arcom jobb fele" – idézte fel a történteket Kelly a The Sun oldalának. Azonnal kórházba siettek vele, ahol bebizonyosodott, amitől tartott: az arca egyik fele teljesen lebénult. Bell-féle bénulást kapott, ami egy ideiglenes bénulás, és amelyet nagy valószínűséggel a stressz váltott ki nála.
Noha lemondhatta volna az esküvőjét, hiszen gyakorlatilag mosolyogni sem volt képes, úgy döntött, hogy ugyan 200 vendég helyett csak ötvennel, de megtartják a nagy napot a tervek szerint. A koszorúslányok sokat segítettek neki aznap, például mindig úgy helyezkedtek, hogy a fotós és a násznép Kelly arcának "egészséges" felét lássa, ugyanakkor így is rendkívül fájdalmas és kimerítő volt a nap. Egy idő után már a szemhéja sem működött, így képtelen volt pislogni is.
"Úgy éreztem, ez volt életem legboldogabb napja, és nem akartam, hogy azt higgyék, hogy nyomorúságosan nézek ki, csak mert nem voltam képes mosolyogni az esküvőmön" – magyarázta Kelly, hozzátéve: ráadásul alkoholt sem ihatott, emellett nagy fájdalmai voltak és rettenetesen fáradt volt.
