"Lebénult az arcom a nagy nap előtt: egy esküvői fotón sem voltam képes mosolyogni!"

Egy éven keresztül tervezte álmai esküvőjét egy fiatal menyasszony. Egy kisebb vagyont költöttek el a párjával a nagy napra, és minden jól alakult – egészen az utolsó hétig. Akkor kezdődött az ara kálváriája, ami végül a fél arcának lebénulásával végződött, épp az esküvő előtti napon. a 30 éves, Chicagóban élő Kelly Stech még 2020 elején, a Tindernek köszönhetően ismerte meg szerelmét, Benjamint, akivel igen hamar megtalálták a közös hangot. Olyannyira, hogy nem sokkal később el is határozták: egybekelnek. Igazi nagy esküvőt terveztek, a nagy napot pedig 2023. október 6-ra tűzték ki. Kelly egy éven keresztül szervezte az esküvőt, amire 50 ezer dollárt, azaz nagyjából 17 millió forintot költöttek.

Kelly fél arca lebénult az esküvő előtti napon Fotó: KennedyNews/SheenaAnnePhotography / Northfoto

Lebénult az ara fél arca az esküvő előtt

Egy héttel az esküvő előtt Kelly hirtelen egyre fáradtabbnak, kimerültebbnek kezdte el érezni magát, és a fülében is folyamatos feszültséget érzett. Később hólyagok is megjelentek, amire az orvosok szteroidot és antibiotikumot írtak fel. Kelly állapota azonban nem javult, sőt...

"Másnap reggel felkeltem, és a fájdalom még rosszabb volt. Folyamatosan hánytam, nem maradt lenn semmi sem. Úgy éreztem, mintha elütött volna egy teherautó. Aztán ott feküdtem a kanapén, és fejeket vágtam a Snapchaten. ekkor vettem észre, hogy nem mozog az arcom jobb fele" – idézte fel a történteket Kelly a The Sun oldalának. Azonnal kórházba siettek vele, ahol bebizonyosodott, amitől tartott: az arca egyik fele teljesen lebénult. Bell-féle bénulást kapott, ami egy ideiglenes bénulás, és amelyet nagy valószínűséggel a stressz váltott ki nála.

Noha a fiatal ara nem tudott mosolyogni sem, nem volt hajlandó lemondani az esküvőt Fotó: KennedyNews/SheenaAnnePhotography / Northfoto

Noha lemondhatta volna az esküvőjét, hiszen gyakorlatilag mosolyogni sem volt képes, úgy döntött, hogy ugyan 200 vendég helyett csak ötvennel, de megtartják a nagy napot a tervek szerint. A koszorúslányok sokat segítettek neki aznap, például mindig úgy helyezkedtek, hogy a fotós és a násznép Kelly arcának "egészséges" felét lássa, ugyanakkor így is rendkívül fájdalmas és kimerítő volt a nap. Egy idő után már a szemhéja sem működött, így képtelen volt pislogni is.