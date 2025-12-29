„A volt feleségem elrabolta mindhárom gyermekemet” – segítséget kér az édesapa

Egy 35 éves nő, Elleshia Anne Seymour elrabolta mindhárom gyermekét a volt férjétől, illetve egy negyedik gyermekkel, akinek más az apja, majd a biztonsági kamerák rögzítették, ahogy felszáll a gyerekekkel egy Horvátországba tartó járatra, a Salt Lake City Nemzetközi Repülőtéren. A Utah államból származó nő volt férje, Kendall Seymour közölte: „A volt feleségem elrabolta mindhárom gyermekemet!”

A férfi állítja: volt felesége elrabolta a gyerekeit (Fotó: Ivan Shimko / unsplash.com – Képünk illusztráció)

Egy hónap után is keresik a nőt, aki exe állítása szerint elrabolta a gyerekeit

A gyerekek apja részleges gyermekfelügyeleti joggal bír, így az engedélye nélkül a nő nem vihette volna külföldre a kicsiket. Az édesapa a GoFundMe-adománygyűjtő felhívásban azt írta, hogy az édesanyjuk elrabolta és külföldre vitte a gyerekeiket, az akciójához pedig útlevél-dokumentumokat hamisított. Elmondása szerint volt felesége egy „Istentől származó, téveszmés üzenetet” hagyott hátra, amely arra utal, előre eltervezte, hogy karácsonyra Olaszországban legyen a gyerekeivel, erre utal az alábbi, kézzel írt teendő-lista is:

Iratok ledarálása, azonosító fotók megsemmisítése, telefon kidobása, feltöltőkártyás telefon vásárlása.

Az apa néhány nappal később, december 2-án kapott egy hangüzenetet, mely szerint a gyerekek Franciaországban vannak, és Elleshia Anne Seymour megpróbál állandó tartózkodási engedélyt szerezni.

A nőt azóta többek közt négyrendbeli szülői felügyeleti jog megsértésével vádolták meg Utah államban. Az FBI a helyi rendfenntartó szervekkel együttműködve dolgozik azon, hogy a három és tíz év közötti gyerekeket visszajuttassák az apjukhoz.

Seymour az ABC-nek elmondta, reméli, sikerül kiszélesíteni a volt felesége elleni hajtóvadászatot.

Abban bízunk, hogy az állami elfogatóparancs mellé szövetségi, majd egy INTERPOL-körözés is társul. Remélhetőleg a következő lépés az lesz, hogy kapok egy telefonhívást, miszerint megtalálták őt, és akkor ki tudok repülni, hogy megkeressem a gyerekeket. Amint ez megtörténik, a menyasszonyommal mindent félreteszünk, és elmegyünk értük

– jelentette ki a férfi, aki gyűjtést indított, hogy az exe akciója miatt felmerülő költségeket fedezni tudja.

Majdnem egy hónap elteltével a gyerekeket a hatóságok még mindig nem találták meg – írja az UNILAD.