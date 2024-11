Szívszorító történetet osztott meg saját múltjáról Agárdi Szilvi. A csodaszép hangú vak énekesnő TikTok-csatornáján videóban árulta el: többször is visszahozták a halálból.

Agárdi Szilvit többször is újjáélesztették a születése után (Fotó: Karnok Csaba)

Háromszor is újraélesztettek, 72 órán múlt az életem, de itt vagyok. Azt hiszem, minden egyes percért megérte

– kezdi friss videójában Agárdi Szilvi. Majd így folytatja:

„Azt tudjátok nagyon nagyon sokan, hogy 6 hónapra születtem, koraszülöttként jöttem a világra. Ezáltal sajnos nem megfelelően fejlődött ki a szemem, és sajnos a szívem is elég gyenge volt. Amikor megszülettem, pár másodpercet tudott csak az édesanyám a karjaiban tartani, mert utána nagyon nagyon hamar elszakítottak tőle. Elvittek az inkubátorba, és ott többször is újraélesztettek három nap alatt. Nem volt egyszerű. Anyukám azt mondta, soha nem fogja elfelejteni a gépek hangját, amik a szívverésemet mutatják. Emlékszem,azt is mesélte, mellettem feküdt egy kisfiú. Ugyanakkor született ő is, mint én, de neki sajnos nem sikerült. Ő nem élte túl. Boldog vagyok, hogy küzdöttem és most itt lehetek, és ezt el tudom nektek mesélni.”

– folytatta a vak énekesnő. Agárdi Szilvi végül ezzel a gondolattal zárta:

„Azért is hálás vagyok, mert a nővérek nem adták fel és ott voltak abban a pillanatban, amikor segíteni kellett.”

A rajongók nem hagyták szó nélkül a szívbe markoló videóbejelentkezést, rengeteg hozzászólás érkezett. Íme néhány:

„Igazi küzdő vagy. Sok embert teszel boldoggá!”

„Neked van dolgod itt a földön. Köszönöm szépen, hogy ilyen csodálatos vagy!”

„És milyen jó, hogy itt vagy! Csodás ember vagy! És hatalmas példa az összes látássérült vagy vak ember számára. Igenis értékes emberek ők is és te is!”

