50 évesen kapott sztrókot, most újabb félmaratonra készül Bertalan: „Azt mondták, örüljek, ha bottal tudok majd járni!”

Újabb megmérettetés előtt áll az a sportember, aki ötvenéves korában sztrókot kapott. Ofella Bertalan futballista volt, korábban a maratont is lefutotta, élete azonban egyik napról a másikra megváltozott. Egy nyári estén 2021-ben a kutyáját sétáltatta, amikor rosszul lett a parkban. A kerítésnek támaszkodva még nagy nehezen haza tudta vonszolni magát, de kiderült, hogy sztrókot kapott. Az Amerikai úti kórházba szállították, ahol életmentő orvosi beavatkozás várt rá. A sztrók szerencsére a férfi beszédközpontját nem érintette, de a bal oldala teljesen lebénult.

Ofella Bertalan a sztrók után harmadszor is szeretné teljesíteni a 10 kilométeres távot a félmaratonon Fotó: Olvasói

A sztrók után Bertalan új célokat tűzött ki maga elé

Azon a napon minden megváltozott. Lábra sem tudtam állni, csak magatehetetlenül feküdtem. A műtét után átszállítottak az Uzsoki utcai kórházba, és ott ápoltak. A diagnózis szerint az agyam 80 százaléka sérült a sztrókban

– emlékszik vissza a nehéz időszakra Bertalan, akire ezután hosszas rehabilitáció várt az ORI-ban.

Testileg és lelkileg is teljesen megsemmisültem. Azt mondták, örüljek, ha valaha bottal tudok majd járni. De én sohasem adtam fel, és hittem benne, hogy kellő akarattal visszakaphatom a régi életem

– emlékszik vissza a sportember, aki a kitartásának köszönhetően a rehabilitáció végére már jól tudott bottal közlekedni.

Ezután kutattam a lehetőségeket, ami segíthet a felépülésemben. Ekkor találtam rá az ARNI módszerre, melynek köszönhetően megtanultam felállni a földről, lépcsőzni, és a futás alapmozdulatait is újra elsajátítottam

– folytatja a férfi, akinek az orvosok azt mondták, hogy a futásról végképp tegyen le. Bertalan azonban nem fogadott szót és kitartásának köszönhetően újra fut. Folyamatosan edz, a futás mellett kerékpározik is. A sztrók után már két versenyen is teljesítette a 10 kilométeres távot, és szeptember 7-én harmadszor is a rajtvonalhoz áll.

Sosem nyugodtam bele abba, hogy nem fogok tudni többé sportolni. Rendszeresen futok 10 kilométer körüli távot, és keresztedzésként heti 1-2 alkalommal kerékpározok is. Ilyenkor 50-60 kilométert teszek meg. A következő célkitűzésem, hogy a szeptember 7- én megrendezendő 40. Wizz Air Budapest félmaratonon újra lefutom a 10 kilométeres távot

– mesél a terveiről Bertalan, aki sok sorstársával van kapcsolatban, és igyekszik őket inspirálni. Végső terve pedig az, hogy a betegség után majd egyszer újra lefutja a maratont – ahogyan azelőtt, mielőtt sztrókot kapott.