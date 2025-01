Szertefoszlottak az álmai: 21 évesen stroke-ot kapott a mentőslány, sose lehet már orvos

Most tolószékben ül, intenzív rehabilitáción ment keresztül, beleértve, hogy edzőterembe jár – szeret úszni vagy kerékpározni.

A közösségi médiában Tina Holt követőinek azt nyilatkozta, hogy semmi előzetes jele nem volt annak a fejfájásnak, ami után öt perccel később stroke-ot kapott.

Szerencsés vagyok, hogy túléltem kognitív hiányosságok nélkül, csak fizikaiakkal, de szeretek másokat inspirálni, megosztva a történetem, felvilágosítva másokat a stroke-ról, jeleiről, tüneteiről

- mondta egy videóban.

Azt is mondta, hogy szeretné megkérdőjelezni azokat az elképzeléseket, miszerint a stroke csak az idős emberekkel fordulhat elő, hiszen őt is teljesen váratlanul érte. Tina története azért is aktuális, mivel az Egyesült Királyságban megnőtt a fiatalok körében a stroke kialakulása. A stroke előfordulásának leggyakoribb oka a zsírlerakódás vagy az agyat ellátó artériákat elzáró vérrögök. A negyedik legnagyobb halálozási ok a stroke az Egyesült Királyságban és gyakran vezet fogyatékossághoz.

Az NHS adatai alapján a 39 év alatti férfiak körében a szélütések száma közel egynegyedével ugrott meg az elmúlt két évtizedben.

Forrás: Daily Mail