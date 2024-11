Így lehet megelőzni

Természetesen nem tudjuk kizárni annak esélyét, hogy szívrohamot kapjunk, de sokat tehetünk annak érdekében, hogy az esélyét csökkentsük. Először is fontos, hogy tisztában legyünk a kockázati tényezőkkel, és ha például a felmenőin között akad olyan, akinek szívproblémái voltak, akkor járjunk rendszeresen szűrővizsgálatra. Ha tudjuk, hogy magas a vérnyomásunk vagy a koleszterinszintünk, akkor azt kezeltessük mindenképpen, szedjük a felírt gyógyszereinket. Mozogjunk rendszeresen, ugyanis nem csak az alakunk miatt fontos ez, hanem az egészségünk szempontjából is. A szívünk hálás lesz érte, ha napi fél órát sportolunk, ez javítja a vérkeringést, fokozza az anyagcserét, és még a hangulatunknak is jót tesz. A dohányzást is ideje abbahagynunk, hiszen ez nem csak a tüdőt károsítja, de az ereket is szűkíti. Rendszeresen ellenőriztessük a vércukorszintünket, és tartsuk be a diétát, amit szükség esetén a kezelőorvosunk javasol. Figyeljünk a testünk jelzéseire! Ha valami nem stimmel, bármilyen ártalmatlan dolognak is tűnik, forduljunk orvoshoz. Lehet, hogy ez menti meg az életünket.

Mi tegyünk, ha már megtörtént a baj?

A csendes szívrohamban a némaság a bonyolító tényező. Gyakran nem vesszük észre, mi is történik a testünkben, és ez főleg nők esetében jellemző. Ha néma szívroham tüneteit észleljük, próbáljunk nyugodtak maradni, és azonnal hívjuk a 112-t, vagy menjünk el a háziorvoshoz. Mondjuk el bátran, hogy mire gyanakszunk, és tudassuk az orvossal, hogy nem egy hétköznapi szorongásos tünetünk van. Ha van kockázati tényező, azt mindenképpen mondjuk el azonnal. Becslése szerint az összes szívroham akár több mint a fele csendes, de mivel nem, vagy csak későn felismerhető, kezelés hiányában súlyosabb következményei lehetnek, mint egy szokványos, könnyen diagnosztizálható szívinfarktusnak.