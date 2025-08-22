161 éve jött létre hivatalosan a Vöröskereszt – ma is szerveznek véradást itthon!

1864-ben a Genfi Egyezmény hagyta jóvá a létrejöttét és azóta is számos területen segítik az elesetteket és a rászorulókat. Emellett pedig véradásokat is szervez a Vöröskereszt, ma például három fővárosi helyszínen is!
1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt napja az ő emlékére minden évben május 8-án van. A Vöröskereszt alapítását annak 1863-as létrejötte után a Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá, méghozzá egy augusztus 22-ei napon, éppen ma 161 éve. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.
Egy közelmúltbeli miniszteri utasítás értelmében a 18. életévüket betöltött diákok számára lehetőség nyílik arra, hogy a közösségi szolgálat részeként véradással szerezzenek órákat. Egy alkalommal történő véradás négy óra közösségi szolgálatnak felel meg, ami egyben a maximálisan megszerezhető óraszámot is jelenti. Ez az intézkedés Pintér Sándor szerint a diákok számára új alternatívát kínál a kötelező szolgálat teljesítésére, miközben a társadalmat is segíti. A rendelet teljes szövegei itt olvasható.
Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház (későbbi Nemzeti Színház) 1837. augusztus 22-én nyílt meg. A színház nevét 1840 augusztusában változtatták Nemzeti Színházra. A Grassalkovich Antal herceg által adományozott telken, a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán volt a színház. Az adott napon, szinte csak félig készen, meszesgödrökkel körülvéve, de zászlódíszben várta a megnyitó előadás közönségét: Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című, erre az alkalomra írt darabját adták elő.
A koponyeg.hu szerint pénteken borongós, csapadékos idő körvonalazódik, ismétlődő záporokkal és zivatarokkal. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, 20-28 fok közé, így mindenhol megszűnik a kánikula. Szombaton a felhőzet felszakadozása után napos-gomolyfelhős időszakok váltják majd egymást, elszórtan pedig kisebb zápor is előfordulhat. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is 26 fokos nappali csúcsok lesznek és napos idő várható.
1939. augusztus 23-án, a II. világháborút közvetlenül megelőzően Joachim von Ribbentrop, a náci Németország, és Vjacseszlav Molotov, a Szovjetunió külügyminisztere kölcsönös megnemtámadási szerződést írt alá Moszkvában. Ennek titkos záradékában megegyeztek európai területek felosztásáról, ami nemzetek sorsát szabta meg hosszú évtizedekre. Az ezt követő események az emberiség történetének egyik legszégyenteljesebb időszakát jelzik: világháború, Holokauszt, GULAG-táborok, milliók szenvedése, elpusztítása, hidegháború. Ennek emlékére 2008. szeptember 23-án 409 európai parlamenti képviselő írásbeli nyilatkozatban javasolta, hogy augusztus 23-a legyen Európa Napja, emlékezve a sztálinizmus és a nácizmus áldozataira – olvasható a Országos Széchenyi Könyvtár weboldalán.
Augusztus 23-án az UNESCO arra az elfelejtett vagy alig ismert küzdelemre emlékeztet mindenkit, amelyet a rabszolgák folytattak szabadságukért. Azért ekkor, mert 1791-ben augusztus 22-éről 23-ára virradó éjszaka felkelés tört ki Santo Domingóban, amely elindította azt a folyamatot, amely a rabszolgakereskedelem eltörléséhez vezetett. Bár hivatalosan eltörölték a rabszolgaságot, mégis százezrek élnek a mai napig rabszolgaként a világ több pontján.
Idén III. alkalommal kerül meghirdetésre a Magyar Fürdőszövetség által az Országos Vízipisztolycsata és rekordkísérlet rendezvény, melyhez több fürdő is csatlakozott. Időpont: 2025. augusztus 23-a, szombat, 14 óra. A fővárosban a Palatinus strandfürdőben és a Csepeli Strandfürdőben várják a csatázni vágyókat. A többi résztvevő fürdő listája itt található.
Az Alice Csodaországban egy cirkusz-show keretein belül elevenedik meg augusztus 23-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Lewis Caroll kalandos meséjét ezúttal egyedülálló multimédiás showként tekinthetik meg az érdeklődők. Az esemény további részletei itt olvashatók.
1988. augusztus 24-én, reggel 7 óra 9 perckor a pécsi orvostudományi egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombikbébi, egy 3,850 grammos kislány. A módszer lényege az volt, hogy a méhtüszőből kiemelt érett petesejtet egyesítették a férfi spermiummal, utána mindjárt visszahelyezték a méhkürtbe. Az első „igazi” lombikbébi 1989-ben született Pécsett, amikor méhen kívül – in vitro, azaz lombikban – történt a megtermékenyítés: az embrió csírasejtet a sejtosztódást követően ültették be az anya testébe.
Paulo Coelho brazil író, filozófus, az ENSZ békenagykövete 1947. augusztus 24-én született, Rio de Janeiróban. Fiatalkorában lázadó hippi volt. Eleinte dalszövegeket írt, majd újságíró lett. 25 éves korától kezdve tanulmányozta a mágiát és az okkultizmust (természetfölötti jelenségek tana). Gyalog megtette a 830 kilométeres zarándokutat Santiago de Compostelába. Ennek emlékére írta meg az Egy mágus naplója című regényét, amely nagy sikert aratott Brazíliában. 1999 márciusában a világ legtöbbet olvasott írójának minősítették a francia Lyre magazin alapján.
Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti Himnusz költője 1838. augusztus 24-én hunyt el. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott és az elsők között írt balladaféléket is.
Augusztus 24-től szeptember 4-ig az XX. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás, ezen a térképen látható.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.