161 éve jött létre hivatalosan a Vöröskereszt – ma is szerveznek véradást itthon!

1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt napja az ő emlékére minden évben május 8-án van. A Vöröskereszt alapítását annak 1863-as létrejötte után a Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá, méghozzá egy augusztus 22-ei napon, éppen ma 161 éve. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.

Itt tart ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-18:00 óra között a Shopmarkban ( Europark, 1191. Budapest, Üllői út 201. )

12:00-17:30 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Már a véradást is elfogadják közösségi szolgálataként

Egy közelmúltbeli miniszteri utasítás értelmében a 18. életévüket betöltött diákok számára lehetőség nyílik arra, hogy a közösségi szolgálat részeként véradással szerezzenek órákat. Egy alkalommal történő véradás négy óra közösségi szolgálatnak felel meg, ami egyben a maximálisan megszerezhető óraszámot is jelenti. Ez az intézkedés Pintér Sándor szerint a diákok számára új alternatívát kínál a kötelező szolgálat teljesítésére, miközben a társadalmat is segíti. A rendelet teljes szövegei itt olvasható.

Ezen a napon nyílt meg a Nemzeti Színház elődje is

Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház (későbbi Nemzeti Színház) 1837. augusztus 22-én nyílt meg. A színház nevét 1840 augusztusában változtatták Nemzeti Színházra. A Grassalkovich Antal herceg által adományozott telken, a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán volt a színház. Az adott napon, szinte csak félig készen, meszesgödrökkel körülvéve, de zászlódíszben várta a megnyitó előadás közönségét: Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című, erre az alkalomra írt darabját adták elő.

Nem lesz panasz a hétvégi időjárásra: kellemes, nyárvégi időnk lesz (Fotó: Török Gergely / Metropol)

Ilyen idő lesz a hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken borongós, csapadékos idő körvonalazódik, ismétlődő záporokkal és zivatarokkal. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, 20-28 fok közé, így mindenhol megszűnik a kánikula. Szombaton a felhőzet felszakadozása után napos-gomolyfelhős időszakok váltják majd egymást, elszórtan pedig kisebb zápor is előfordulhat. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is 26 fokos nappali csúcsok lesznek és napos idő várható.