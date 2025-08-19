Kiborult az anya: 11 éves fia órákon át üvöltött törött karja miatt az osztálykiránduláson

Egy anya döbbenetes történetet osztott meg arról, hogyan maradt a fia órákon át fájdalmak között egy iskolai kiránduláson, miután eltörte a karját. A diák incidense után más szülők figyelmét is próbálja felhívni, hogy több gyerekkel ne történjen meg hasonló eset.
Egy általános iskolás diák órákon keresztül ellátatlanul és fájdalomcsillapítók nélkül maradt, miután eltörte a karját egy iskolai kiránduláson.
A 11 éves Salvador Teixeira édesanyja, a Braintree-ben élő Julia Teixeira július 13-án vitte el fiát a hatodik évfolyam háromnapos bentlakásos kirándulására a suffolki PGL Bawdsey Manor szabadidőközpontba.
Az édesanya azt állítja, hogy még aznap este hívást kapott az egyik tanártól, aki közölte vele, hogy fia eltörte a karját, és éppen a suffolki Ipswich kórházba viszik. Pánikba esve a 52 éves nő azonnal autóba ült, de elmondása szerint sem a fiát, sem a tanárt, sem a PGL személyzetét nem találta a kórházban, amikor megérkezett.
Julia állítása szerint két óra telt el a baleset és aközött, hogy Salvador végül megérkezett a kórházba, taxival és egy tanár kíséretében, annak ellenére, hogy a karja súlyosan eltört.
A kisfiú a beszámolók szerint éppen bújócskázott a sötétben a többi gyerekkel a szobájában lefekvés előtt, amikor leugrott és rosszul landolt. Bár Salvador elviselhetetlen fájdalmat érzett, édesanyja szerint a PGL sem fájdalomcsillapítót nem adott neki, sem autóval nem vitte be a kórházba, noha a taxi és a mentő is hosszú várakozási időt jelentett.
Miután Julia e-mailben megkereste a szabadidőközpontot, azt a választ kapta, hogy nem vállalnak felelősséget, mivel a baleset a hivatalos programidőn kívül történt. Az édesanya most nyilvánosan is megosztotta Salvador történetét, aki jelenleg gipszben van, és lehetséges, hogy műtétre lesz szüksége, hogy más gyerekkel ne történhessen meg ugyanez.
19:05-kor hívott fel az igazgató, hogy Salvador elesett és eltörte a karját, és viszik a kórházba. Azt mondták, az eset 18:30-kor történt. A férjemmel azonnal Ipswich kórházába indultunk, hogy találkozzunk velük. Amikor megérkeztünk, senki sem tudott semmit Salvadorról. 20:06-kor felhívtam a tanárt, aki azt mondta, fél órányira vannak. Azt mondták, nehéz volt taxit találni.
Egy gyors keresés után a szülők rájöttek, hogy a központ fél órára van a kórháztól, ami azt jelenti még csak akkor indultak el.
Végül 20:40-re érkeztek meg taxival. Amikor beért a kórházba, sokkos állapotban volt. Szörnyű fájdalmai voltak... A kórházban nem volt erőm a karjára nézni, csak a fotót láttam utólag. Úgy nézett ki, mintha a karja zseléből lett volna, vagy mint a spagetti.
- tette hozzá Julia.
Az édesanya nem érti, hogy miért nem vitte be valaki, akinek autója van gyermekét a kórházba, és miért kellett inkább a taxira várni. A fájdalomcsillapítóra azt válaszolták a nőnek, hogy attól tartottak műteni kell a kisfiút, így nem mertek neki adni.
Nem az esetet kérdőjelezem meg, a gyerekek gyerekek, baleset bárhol megtörténhet, akár a szemünk előtt is, bármennyire igyekeznek biztonságban tartani őket. Azonban amikor ezt felvetettem a PGL-el, azt válaszolták, hogy a programidőn kívül a teljes felelősség a tanárokon van.
Annak ellenére, hogy Salvador a nappali programok után, az esti órákban sérült meg, Julia úgy érzi, a szabadidőközpontnak sokkal többet kellett volna tennie a fiáért, tekintve, milyen súlyos törésről volt szó - írta a Daily Mail.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.