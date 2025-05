Lecsapott az olajos rém Pesterzsébeten: durva, amit művelt – Fotók

Még most sem érti Krisztina, miért kellett így pórul járniuk. A fiatal nő és a kedvese közterületen parkoltak le Pesterzsébeten az autójukkal, mégis valakinek szúrta a szemét, hogy pont a Pázsitos sétányt választották. Egy rém állt bosszút rajtuk, az autójukat rongálta meg.

A rém lesben várt, aztán lecsapott / Képünk illusztráció: Shutterstock

A rém nem hezitált, lecsapott

Itt a nyár, a rémek pedig újra akcióban? Budapest-szerte járnak olyan alakok, akiknek semmi sem szent: az óbudai gyógyszeres rém, a II. kerületi sapkás alak, a Havanna lakótelepen garázdálkodó dobáló rém… - vannak sajnos szép számmal, akik borzolják a kedélyeket. Pesterzsébeten márciusban egy öltönyös rém tartotta rettegésben a környéken élőket, és most nagyon úgy látszik, hogy májusban új arc tűnt fel: ő az olajos rém!

Krisztina az egyik kerületi nyilvános Facebook-csoportban fakadt ki amiatt, amiért május 24-én, szombat este az alak megrongálta az autójukat a Pázsitos sétányon. A rém étolajjal öntötte le a járművüket!

„Teljesen fel vagyunk háborodva! A kocsi egy tulajdon, ráadásul nemrég lett újrafényezve. A párom különösen dühös, mert még el is vitte a mosóba és azt mondta, hogy az olaj beleégett a fényezésbe…” - kezdte el mondani Krisztina a Metropolnak.

A rémet az autójuk egy ideje zavarta. A járművük néhány hete már egyszer ugyanott parkolt, ahol a rongálás is történt és akkor még „csak” egy figyelmeztető üzenetet hagyott az olajos rém nekik.

A szélvédőn egy zsebkendőre írta valaki, hogy »ez nem parkolóhely!«. Már akkor sem értettük ezt, hiszen ez közterület, nem magánparkoló. A párom ezután azonnal elállt onnan, és sokáig nem is álltunk vissza

– idézte fel a nő.

A rém étolajjal öntötte le az autót / Fotó: Metropol olvasó

Öntött, tört

Most szombaton viszont kénytelenek voltak a „tiltott” helyre parkolni, mivel nem volt szabad hely máshol. Nem is sejtették, hogy a rém ezt rögtön meg is bosszulja… Mire egyikük újra az autójukhoz ment, az már csupa étolaj volt, sőt, még az egyik villapillantó tükröt is letörte valaki!

„Fogalmunk sincs, ezt miért kellett. Valószínűleg berögzült neki vagy nekik, hogy ott parkolnak, és nem szeretik, ha más áll azon a helyen. Ha nekik 20 lépéssel többet kell menni, akkor az már probléma. Nem is értjük, de tényleg. Idegen is tőlem ez az egész, mert nekem soha nem fordulna meg ilyesmi a fejemben, hogy a nemtetszésemet mások kárára nyilvánítsam ki!” - húzta alá Krisztina, aki miután meglátta, mi történt az autójukkal, rögtön egy Facebook-posztban üzent a rejtélyes alaknak.

Ha problémád van, lehet szólni. Lehet beszélni. Lehet kommunikálni! Más tulajdonát rongálni elég primitív dolog!

- írta bejegyzésében a nő, amit részletesen itt olvashatsz el.