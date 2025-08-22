Trump válaszolt Orbán Viktornak: "Nagyon dühös vagyok emiatt"

"Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság" - írta a miniszterelnök. A támadás kapcsán levelet is írt az amerikai elnöknek, amelyre Donald Trump már reagált is: kiállt a magyarok mellett.