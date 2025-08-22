RETRO RÁDIÓ

Trump válaszolt Orbán Viktornak: "Nagyon dühös vagyok emiatt"

"Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság" - írta a miniszterelnök. A támadás kapcsán levelet is írt az amerikai elnöknek, amelyre Donald Trump már reagált is: kiállt a magyarok mellett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 10:50
Módosítva: 2025.08.22. 10:51
Orbán Viktor Trump háború

Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.

 - írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. 

Orbán Viktor levelet írt Trump amerikai elnöknek (Forrás: Facebook)

A magyar miniszterelnök az amerikai elnök segítségét kérte:

Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt

 – írta Orbán Viktor.

Trump így válaszolt a miniszterelnöknek:

Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu