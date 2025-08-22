Trump válaszolt Orbán Viktornak: "Nagyon dühös vagyok emiatt"

"Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság" - írta a miniszterelnök. A támadás kapcsán levelet is írt az amerikai elnöknek, amelyre Donald Trump már reagált is: kiállt a magyarok mellett.
Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.
- írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök az amerikai elnök segítségét kérte:
Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt
– írta Orbán Viktor.
Trump így válaszolt a miniszterelnöknek:
Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.
